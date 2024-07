Zum farbenfrohen Eyecatcher ist das Trafohäuschen der Süwag-Netztochter Syna in der Ludwigsburger Straße in Möglingen geworden. Runde, bunte Monster vor einem strahlenden blauen Himmel begrüßen nun fröhlich ihre Betrachter. Der Titel: „Eine andere Welt ist Möglingen.“ Ein Projekt, auf das die Schülerinnen des Mädchencafés im Jugendhaus JUfo, die zugleich die Hanfbach- und Furtbachschule besuchen, stolz sein können.

Bürgermeisterin Rebecca Schwaderer besuchte die Aktion und lobte das Engagement der Jugendlichen. „Diese Initiative verschönert nicht nur unsere Gemeinde, sondern fördert auch den Spaß und das Gemeinschaftsgefühl der Schülerinnen“, sagte sie.

Das fertige Kunstwerk „Eine andere Welt ist Möglingen“. Foto: Süwag

Die Verschönerungsaktion entstand in Kooperation zwischen der Syna, dem Jugendhaus JUfo und dem Künstler Jan-Malte Strijek. In einer zweitägigen Workshopphase führte er die Jugendlichen in die Kunst der Graffiti ein und zeigte ihnen den Umgang mit Spraydosen. Anschließend setzten die Schülerinnen ihre kreativen Ideen direkt in die Tat um und gaben der grauen Transformatorstation das neue Gesicht.