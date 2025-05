Der Tübinger Verleger Christoph Müller hat dem Kupferstichkabinett in Berlin rund 200 Werke seiner Kunstsammlung geschenkt. Nun sind die Werke zu sehen.

Adrienne Braun 19.05.2025 - 17:11 Uhr

Er war eine wichtige Persönlichkeit in der Presselandschaft: 35 Jahre lang war Christoph Müller Chefredakteur und Mitherausgeber des „Schwäbischen Tagblatt“ in Tübingen. Als Theater- und Kunstkritiker begleitete er auch intensiv das Kulturleben und sammelte in seiner Freizeit Kunst. Nun zeigt die Gemäldegalerie in Berlin Christoph Müllers Sammlung unter dem Titel „Das alles bin ich“.