„Between Lines“ ist der Titel einer Ausstellung von Karolina Nourddine in Herrenberg. Die Vernissage ist am Donnerstag, 26. Februar, um 18.30 Uhr in der Galerie im Kulturzentrum.
24.02.2026 - 16:40 Uhr
Die Galerie im Kulturzentrum in Herrenberg zeigt vom 26. Februar bis zum 17. April Werke der Künstlerin Karolina Nourddine. Die Ausstellung „Between Lines“ versammelt Zeichnungen, die mit einer einzigen Linie beginnen und sich zu Gesichtern, Körpern, Gedankenräumen und kosmischen Szenen entfalten. Figuren erscheinen klar und zugleich fragil: Sie lösen sich auf, überlagern sich, verschwimmen oder verdichten sich wieder zu Blicken, Gesten und Haltungen.