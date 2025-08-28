Sie hatte ihren eigenen Kopf und modellierte für ihr Leben gern Köpfe anderer Menschen. Das Museum Welzheim zeigt zum 100. Geburtstag Arbeiten der Künstlerin Ruth Grabert-Armingeon.
28.08.2025 - 16:00 Uhr
Menschen haben Ruth Grabert-Armingeon fasziniert. Ganz besonders ihre Köpfe. „Meine Mutter hat oft gesagt: Der hat einen guten Kopf, den muss ich modellieren“, erinnert sich ihr Sohn Markus Grabert. Der Schulkamerad des Sohnes, die Nachbarstochter, der Handwerker, der eigentlich zu einer Reparatur ins Haus kam – sie und viele andere haben der am 11. November 2015 verstorbenen Künstlerin einst Modell gestanden. Sie hat aus Ton ganz besondere dreidimensionale Porträts von ihnen erschaffen.