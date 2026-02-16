Die Künstlerin Henrike Naumann ist tot. Aber das Team des Deutschen Pavillons für die Kunstbiennale in Venedig sichert zu, ihre Ideen umzusetzen.
16.02.2026 - 15:42 Uhr
Berlin - Auch nach dem Tod der Künstlerin Henrike Naumann soll der Deutsche Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig maßgeblich nach ihren Ideen gestaltet werden. "Den Pavillon zu bespielen, war seit langer Zeit ihr großer Traum - wir werden dies für sie umsetzen", sagte die Kuratorin für den Deutschen Pavillon, Kathleen Reinhardt, im Namen des Teams Deutscher Pavillon.