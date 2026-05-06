Der Ärger um Russlands Präsenz auf der Kunstbiennale Venedig lässt Leiter Buttafuoco kalt. Er sieht die Ausstellung als Hort künstlerischer und intellektueller Freiheit – trotz weiterer Proteste.
06.05.2026 - 14:51 Uhr
Venedig - Biennale-Leiter Pietrangelo Buttafuoco verwahrt sich gegen Kritik an der Teilnahme Russlands an der internationalen Kunstausstellung und wirft seinen Kritikern Intoleranz vor. Es habe hitzige Diskussionen, Ausschluss-Forderungen und Stellungnahmen gegeben, die oft dem Zuhören vorausgegangen seien, beklagte Buttafuoco.