Es war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Nun ist ein Großteil der 2019 gestohlenen Juwelen wieder im Grünen Gewölbe zu sehen.

dpa 13.08.2024 - 13:36 Uhr

Dresden - Die vor fast fünf Jahren aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden gestohlenen und später zurückgekehrten Juwelen sind wieder in Sachsens Schatzkammermuseum. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zeigen sie noch unrestauriert in dem Zustand, in dem sie die Diebe im Dezember 2022 zurückgaben.