Eine winzige, lange unbekannte Zeichnung von Michelangelo hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Die Studie für die Sixtinische Kapelle brachte 27,2 Millionen Dollar.
07.02.2026 - 21:53 Uhr
New York - Eine erst kürzlich entdeckte Zeichnung von Michelangelo ist bei einer Auktion von Christie’s in New York für 27,2 Millionen Dollar (rund 23 Millionen Euro) verkauft worden. Es handelt sich um eine nur wenige Zentimeter große Zeichnung eines Fußes, die als Vorbereitung für die Darstellung der Libyschen Sibylle an der Decke der Sixtinischen Kapelle gilt. Der Preis ist ein Auktionsrekord für Michelangelo und lag rund 20-fach über dem Schätzpreis.