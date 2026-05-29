Kunsthandwerk in Weil der Stadt Seit 40 Jahren: Der Markt, der einst als Töpfermarkt begann
Gut 70 Aussteller präsentieren und verkaufen am 30. und 31. Mai ihr Handwerk. Für viele sind Veranstaltungen wie Märkte die einzige Einnahmequelle.
Gut 70 Aussteller präsentieren und verkaufen am 30. und 31. Mai ihr Handwerk. Für viele sind Veranstaltungen wie Märkte die einzige Einnahmequelle.
Es ist ein runder Geburtstag, den der Weil der Städter Kunsthandwerkermarkt an diesem Wochenende, 30. und 31. Mai, begeht. Vor 40 Jahren fand er zum ersten Mal statt. Er wurde 1986 von Wolfgang Latt ins Leben gerufen, der zu jener Zeit als Student gemeinsam mit Freunden Künstler in die Stadt holte.