Es ist ein runder Geburtstag, den der Weil der Städter Kunsthandwerkermarkt an diesem Wochenende, 30. und 31. Mai, begeht. Vor 40 Jahren fand er zum ersten Mal statt. Er wurde 1986 von Wolfgang Latt ins Leben gerufen, der zu jener Zeit als Student gemeinsam mit Freunden Künstler in die Stadt holte.

Aus dem ursprünglich als „Töpfermarkt“ bekannten Event entwickelte sich über die Jahre eine feste Größe im Veranstaltungskalender. 2015 übergab Latt die Hauptorganisation an den Kunsthandwerker Thomas Hahn-Klinger und Jutta Klinger aus Merklingen. Seit 2024 liegt die Organisation des traditionsreichen Marktes in den Händen von Udo Bögelsack aus Karlsruhe, der das Event heuer zum dritten Mal auf die Beine stellt.

Große Bandbreite an Handwerksarten

Bögelsack ist kein Unbekannter in Weil der Stadt: 13 Jahre lang war er selbst Aussteller und verkaufte auf dem dortigen Viehmarktplatz seine maßgeschneiderten Taschen. „Mir liegt der Kunsthandwerkermarkt sehr am Herzen.“ Deshalb habe er auch nicht lange überlegen müssen, als 2024 ein neuer Organisator gesucht wurde. Auch in Ditzingen und in Karlsruhe-Neureut ist er für die Märkte zuständig, er hat in Karlsruhe zudem seinen Laden und eine Werkstatt.

Auch in diesem Jahr ist beim Weil der Städter Markt eine große Bandbreite an Handwerksarten vertreten. Die mehr als 70 Ausstellerinnen und Aussteller decken sowohl klassische als auch moderne Kunst- und Gebrauchshandwerke ab. Wie beispielsweise Malerei und Grafik, Glaskunst, Keramik und Töpferei, Schmuckdesign, Leder- und Holzhandwerk oder Textilkunst. „Für viele Kunsthandwerker sind Märkte die einzige Einnahmequelle, daher sind sie auch so wichtig“, sagt Bögelsack. Und bei der Wahl der Aussteller schaut er daher auch auf Qualität und Professionalität. So sei etwa ein stabiler Pavillon für die Aussteller Pflicht. „Allein deshalb, um für jedes Wetter gerüstet zu sein. Das habe ich auf jeden Fall im Blick, derzeit ändern sich noch die Vorhersagen“, sagt der Organisator – und hofft natürlich durchweg auf gute Bedingungen am Wochenende in Weil der Stadt.

Auch verkaufsoffener Sonntag lädt zum Bummeln ein

Traditionell findet der Kunsthandwerkermarkt wieder auf dem Viehmarktplatz statt. Er lädt Besucherinnen und Besucher am Samstag sowie Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr zum Bummeln und Entdecken ein. Ergänzt wird das Angebot durch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm sowie eine Spiel- und Bauaktion für Kinder. Nicht zuletzt lockt der verkaufsoffene Sonntag im Ort von 12 bis 17 Uhr zum entspannten Einkaufsvergnügen.