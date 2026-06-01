Kunsthandwerk in Weil der Stadt Zwischen Haarakrobatik und tanzenden Windspielen
Der Kunsthandwerkermarkt findet zum 40. Mal statt. Zwischen traditionellem Handwerk und modernen Ideen präsentieren 77 Aussteller Einzigartiges für Heim und Garten.
Der Kunsthandwerkermarkt findet zum 40. Mal statt. Zwischen traditionellem Handwerk und modernen Ideen präsentieren 77 Aussteller Einzigartiges für Heim und Garten.
Hochsommerliche Temperaturen, flirrende Luft über dem historischen Viehmarktplatz und begehrte Schatteninseln unter alten, hochgewachsenen Bäumen: Der Kunsthandwerkermarkt in Weil der Stadt zeigt sich am Wochenende mal wieder von seiner stimmungsvollen Seite.