Maria Wolf organisiert bereits zum 22. Mal den Kunsthandwerkermarkt in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle. Das ist in diesem Jahr geboten.

Sie ist versierte Ausstellungsmacherin: Maria Wolf aus Schorndorf organisiert bereits zum 22. Mal den Kunsthandwerkermarkt in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle. Am Samstag, 8. November, und Sonntag, 9. November, präsentieren rund 45 Aussteller ihre Arbeiten. Maria Wolf legt Wert darauf, dass Selbstgefertigtes und keine Handelsware geboten wird. Das gehöre zu ihrem Konzept – genauso wie es für die Schau „Kunst am Ei“ gelte, die sie schon viele Jahre im Frühjahr ebenso in der Künkelin-Halle auf die Beine stellt.

In der Künkelin-Halle in Schorndorf findet der Kunsthandwerkermarkt statt. Foto: Eva Schäfer Rund 1500 Besucher erwartet Maria Wolf bei dem Markt, der eine große Bandbreite aufweist: Von Keramik über Holz, Bekleidung, Tücher, Schals, Schmuck und Glaskunst und manches mehr reicht die Palette. So ist beispielsweise ein Aussteller aus Korb mit von der Partie, der gedrechselte Schreibgeräte wie Kugelschreiber fertigt. Aus Weissach kommt ein Aussteller, der Kristallglas mit einer besonderen Lasur im Gepäck hat. Schmuck aus selbst gefertigten Glasperlen wie Ohrringe präsentiert eine Beschickerin aus Stuttgart.

Es sind Goldschmiede und Silberschmiede da. „Hochwertige Arbeiten und keine Baumarktartikel“, sagt Maria Wolf. Wer also auf der Suche nach Unikaten oder besonderen Geschenken ist, kann hier fündig werden. Ein Hauch von Weihnachten sei in Schorndorf dann schon zu erleben, sagt Maria Wolf. Es seien wieder einige neue Aussteller dabei. Beispielsweise eine Ausstellerin aus Kernen mit Näharbeiten von Kinder- und Damenmode.

Die Besucher können sich für die Advents- und Weihnachtszeit inspirieren lassen, außerdem pflegen viele der Kunsthandwerker alte Traditionen bei der Herstellung ihrer selbst gefertigten Einzelstücke –Massenware sei hier nicht zu finden, macht Wolf deutlich.

Geöffnet ist am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro. Einiges hängt daran, bis so eine Veranstaltung auf die Beine gestellt ist. „Die ganze Familie muss herhalten“, sagt die Schorndorferin. Dazu gehört natürlich auch, die Plakate, die in Schorndorf für das Event werben, zu platzieren. Insgesamt vier solcher großer Veranstaltungen stemmt sie gemeinsam mit der Familie.

In Uhingen im Schloss Filseck hat sie die Fäden ebenso in der Hand, wenn dort am Wochenende, 15. und 16. November, am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr der nächste Kunsthandwerkermarkt steigt. Dort haben rund 70 Aussteller Platz, da dort zusätzlich der Schlosshof Raum bietet. Zwischen 2000 und 2700 Besucher würden dort erfahrungsgemäß vorbeischauen. Infos gibt es auch unter www.schloss-filseck.de.

Wenn die beiden Kunsthandwerkermärkte vorbei sind, rücken schon die Ostereiermärkte in den Fokus. „Ostern ist dieses Jahr sehr früh“, macht Wolf deutlich. In der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle ist „Kunst am Ei“ am Wochenende, 21. und 22. Februar, angesagt. Die Öffnungszeiten sind gleich wie bei den anderen Märkten, jeweils am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Infos gibt es auch unter www.barbara-kuenkelin-halle.de. Der Ostereiermarkt in Uhingen im Schloss Filseck ist für 28. Februar und 1. März 2026 geplant.

Die Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf ist gut an den ÖPNV angebunden. Vom Hauptbahnhof Stuttgart geht es mit der S2 Richtung Schorndorf oder dem MEX 13 Richtung Crailsheim/Aalen nach Schorndorf. Aus Richtung Aalen fährt man mit dem MEX 13 Richtung Stuttgart. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Künkelin-Parkdeck oder im Künkelin-Parkhaus mit direktem Zugang zur Halle.