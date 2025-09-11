Kunsthistorikerin Stefanie Patruno: „Zukunftsfähig bleibt ein Museum nur, wenn es sich öffnet“

Am 20. und 21. September ist Galerienrundgang Art Alarm in Stuttgart: Unsere Zeitung macht das Wochenende zur Stuttgart Art Week und lädt am 18. September zur Standortdebatte in die Staatsgalerie . Gemeinsam mit Petra Olschowski, Wissenschafts- und Kunstministerin in Baden-Württemberg, und Kay Kromeier, Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier, auf dem Podium: Stefanie Patruno, Erfolgsdirektorin der Städtischen Galerie Karlsruhe. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen – unter www.zeitung-erleben.de/ueberkunst.

Frau Patruno, Glückwunsch, Ihr Haus hat jüngst den Lotto-Museumspreis erhalten. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Vielen Dank. Diese Auszeichnung ist für uns eine große Anerkennung – nicht nur für das Haus, sondern für das gesamte Team. Sie würdigt unsere Arbeit, Kunst sichtbar, zugänglich und erfahrbar zu machen, und sie bestärkt uns darin, neue Wege zu gehen und mutig zu bleiben. Besonders freut uns, dass der Preis dezidiert unsere Kunstvermittlung auszeichnet. Denn wir verstehen unser Museum nicht nur als Ausstellungsort, sondern als Raum für Begegnung und Austausch, in dem Menschen über Kunst miteinander ins Gespräch kommen.

Die Städtische Galerie Karlsruhe ist in den IWKA-Hallen zu finden – in unmittelbarer Nachbarschaft zum ZKM. Foto: Karlsruhe Tourismus GmbH

Das heißt, auch oder gerade ein Kunstmuseum muss sehr beweglich sein, um wahrgenommen zu werden?

Absolut. Ein Museum ist kein statischer Ort, sondern ein lebendiger Organismus. Wir reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen, auf künstlerische Entwicklungen und natürlich auf die Bedürfnisse unseres Publikums. Beweglich zu sein heißt, Brücken zu schlagen – zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Fachpublikum und Erstbesuchern, zwischen analoger und digitaler Welt. Das gilt für unsere Ausstellungen ebenso wie für unsere Vermittlungsarbeit und unsere Kommunikation. Zukunftsfähig bleibt ein Museum nur dann, wenn es sich öffnet und den Dialog aktiv sucht.

Die gelobte Vermittlungsarbeit ist aufwendig. Gibt es aus Ihrer Sicht auch Grenzen? Und umgekehrt: Gibt es Themen, in denen Sie gerne noch aktiver wären?

Natürlich stoßen wir manchmal an Grenzen – personell, finanziell oder zeitlich. Aber gerade diese Grenzen sind ein kreativer Motor. Mit unserem Ansatz „Kunst, Stadt, Labor“ schaffen wir Räume für Diskurse und Begegnungen. Das zeigt sich in ganz unterschiedlichen Formaten – vom Outreach-Programm Museum in der Box über die Känguru-Tour für Eltern mit Babys, die Kid’s Zone mit partizipativen Angeboten für Kinder, bis hin zu Abenden wie ART to Night mit Kurzführungen und DJ, oder dem Format Kunsthäppchen sowie Restaurierung live!. Seit 2021 bauen wir diese zielgruppenspezifischen Angebote kontinuierlich aus, um Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe anzusprechen. Aber Vermittlungsarbeit braucht Zeit und Kontinuität. Gerne würden wir künftig noch stärker im digitalen Raum präsent sein – um Menschen zu erreichen, die physisch nicht ins Museum kommen können. Und zugleich möchten wir noch tiefer in den Stadtraum hineinwirken, die Schwelle zwischen Museum und Gesellschaft weiter abbauen.

Sie engagieren sich im Museum wie außerhalb für junge Kunst. Geht das Publikum mit?

Ja, und das ist ermutigend. Junge Kunst polarisiert manchmal, aber genau das macht sie lebendig. Wir spüren, dass unser Publikum sehr offen ist für Entdeckungen. Viele schätzen es, wenn wir nicht nur bekannte Positionen zeigen, sondern auch neue Stimmen hörbar machen. Ein gutes Beispiel ist der Art-Karlsruhe-Preis, mit dem wir gezielt junge künstlerische Positionen auszeichnen. Hier geht es darum, direkt aus dem Atelier heraus zu wählen, in engem Kontakt mit Galerien – und so die Künstlerinnen und Künstler von Anfang an auf ihrem Weg zu begleiten.

Vermittlung möglichst ohne Schranken sieht Stefanie Patruno als zentrale Qualität der Städtischen Galerie Karlsruhe Foto: Fabry

Gemessen wird der Rang eines Kunstmuseums immer auch an der Sammlung. Arbeiten für die Sammlung kommen auch aus dem von Privatgalerien gestalteten Primärmarkt. Wie sehen Sie das Verhältnis natürlicher Spannung, natürlichen Interesses und natürlichen Schulterschlusses zwischen Galerien und Museum?

Dieses Verhältnis ist vielschichtig. Museen und Galerien haben unterschiedliche Rollen, verfolgen aber ein gemeinsames Ziel: die Förderung der Kunst. Galerien sind oft näher dran an jungen Talenten und aktuellen Entwicklungen, und sie sind wichtige Partner, wenn es darum geht, Künstlerinnen und Künstler sichtbar zu machen. Für uns als Museum ist der Dialog entscheidend – auch um die Sammlung qualitätsvoll weiterzuentwickeln. Gerade beim ART-Karlsruhe-Preis zeigt sich, wie produktiv dieses Zusammenspiel sein kann: Wir wählen Werke von jungen Positionen aus und schaffen so die Möglichkeit, neue künstlerische Stimmen früh in die Sammlung zu integrieren.

Und wie arbeiten Sie konkret mit Ihrer Sammlung?

Mit unserer Sammlungspräsentation „Update! Die Sammlung neu sichten“ machen wir sichtbar, wie lebendig eine Sammlung mit über 20 000 Werken sein kann. In regelmäßig wechselnden Szenenwechseln präsentieren wir unsere Bestände – vorwiegend deutsche Kunst von der Romantik bis in die Gegenwart – immer wieder in neuen Konstellationen. Der Schwerpunkt liegt auf Malerei und Fotografie, doch auch Plastiken, Papierarbeiten und Medienkunst gehören dazu. Besonders wichtig ist uns, die Werke in Themenräumen wie Identität, Geschlechtergerechtigkeit, Natur, Heimat oder Rituale in aktuelle Dialoge zu stellen. So bleibt die Sammlung nicht statisch, sondern öffnet sich für neue Perspektiven und Fragestellungen.

Seit 2016 hat das Land bei den Kunstmuseen buchstäblich genauer hingesehen und unter anderem die Digitalisierung und die Kooperationen forciert. Gibt es Förderinstrumente des Landes, die Sie besonders schätzen?

Ja, unbedingt. Besonders wichtig sind für uns Förderinstrumente, die nachhaltige Strukturen ermöglichen – nicht nur kurzfristige Projekte. Die Unterstützung im Bereich Digitalisierung hat uns sehr geholfen, unsere Sammlung online zugänglich zu machen und neue Formate zu entwickeln, die inzwischen selbstverständlicher Teil des Museumsalltags sind. Ebenso wertvoll sind Förderungen, die Kooperationen zwischen Museen erleichtern. Im Verbund lassen sich Kräfte bündeln, Wissen teilen und größere Wirkung erzielen.

Stefanie Patruno

Wer?

Stefanie Patruno, 1979 geboren, studierte von 1998 bis 2005 Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Byzantinistik an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Von 2005 bis 2016 war sie zunächst als Ausstellungskuratorin und Sammlungskustodin für die Bereiche Skulptur, Fotografie und Neue Medien an der Kunsthalle Mannheim tätig. 2016 wurde sie als stellvertretende Direktorin, Kuratorin und Sammlungskonservatorin an das Institut Mathildenhöhe Darmstadt berufen. Seit 2021 ist sie Direktorin an der Städtischen Galerie Karlsruhe.

Was?

Die Städtische Galerie Karlsruhe ist seit 1997 im südlichsten von zehn Lichthöfen des großen Hallenbaus zu finden, der auch das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) beherbergt. Schwerpunkte der Sammlung sind die deutsche Kunst nach 1945 sowie Absolventen und Lehrer der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Bedeutsam sind für die Kunst nach 1950 die Werke der Sammlung Garnatz.