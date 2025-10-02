Kugel trifft Kuppel: Im Dom von St. Blasien ist fünf Wochen lang eine beeindruckende Installation des britischen Künstlers Luke Jerram zu sehen. Wie es dazu kam.
02.10.2025 - 17:35 Uhr
Wie ein riesiges Ufo haben die Mönche von St. Blasien ihren Dom einst in die Schwarzwaldlandschaft gesetzt. Unter der riesigen Kuppel am Ende der Welt, wie viele meinen, verbreitet sich in den kommenden fünf Wochen nun tatsächlich ein gewisses Weltall-Gefühl. Ein riesiger Erdenball hängt in dem weiß getünchten Rundbau und schwebt drei Meter über dem Boden. Die Besucher können die Erde sehen, als ob sie selbst in einem Ufo säßen.