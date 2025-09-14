Mehr als 50 Jahre beobachtete Rainer Vogt das Kunstgeschehen, von 1969 bis 2016 vor allem als Kritiker der „Stuttgarter Nachrichten“. Was bleibt von ihm?
14.09.2025 - 07:00 Uhr
Manche und Mancher beansprucht einen Dialog, einen Raum – und scheitert doch, bleibt allein im gespielten Beifall der anderen. Rainer Vogt begegnete Menschen und Räumen mit dem Dank, diesen Menschen und Räumen begegnen zu können. Auch und gerade wenn es um Künstlerinnen und Künstler, um Ateliers, Ausstellungsräume und Galerien ging.