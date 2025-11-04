Kunstmesse Art Cologne: Mit diesen Kunststars wollen Stuttgarter Galerien auf der Art Cologne punkten

Der Stuttgarter Galerist Hans Jürgen Müller hat mit dem Kölner Kunstmarkt einst mitgegründet, zur 58. Ausgabe der lange schon als Art Cologne firmierenden wichtigsten deutschen Kunstmesse versammelt sich nun vom 6. bis 9. November 2025 der internationale Kunsthandel in Köln. Rund 165 Galerien und Händler aus 25 Ländern präsentieren ein immer wieder beeindruckendes Panorama. Am frühen Mittwochabend geht es mit einer Voreröffnung los. Aus Stuttgart mit dabei sind bei der Art Cologne die Galerie Thomas Fuchs, die Galerie Schlichtenmaier sowie die Galerie Valentien. Wie sollen sie auf der Art Cologne punkten?