Kunstmesse Art Karlsruhe: Fünf Tipps für den perfekten Kunstgenuss auf der Art Karlsruhe

180 Galerien aus 18 Ländern mit jeweils ganz unterschiedlichen Kunstpositionen, zahlreiche Sonderschauen, Talks und Gastro-Freuden in allen Kategorien – all das ist die Kunstmesse Art Karlsruhe. Shuttle-Busse zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Messe machen die Bahnfahrt einfach, große Parkflächen gibt es für alle, die mit dem Auto kommen. Wie wird der Besuch perfekt?

Was ziehe ich an? Mit lässigem Chic macht man nichts falsch. Ganz wichtig sind bequeme Schuhe – beim Besuch der vier Art Karlsruhe-Hallen kommen schnell zwei bis vier Kilometer zusammen. Für größere Taschen oder gar Rucksäcke sowie Mäntel und Jacken gibt es vor Ort eine Garderobe.

Wie viel Zeit soll ich einplanen?

Die Zuschreibung „Entdeckermesse“ stimmt. Zu entdecken gibt es eigentlich auf jedem Messe-Meter etwas. Entsprechend schnell gehen auf der Messe drei bis fünf Stunden vorbei. Um am Eingang Zeit zu sparen, kann man sein Ticket vorab online kaufen – das Tagesticket kostet 27 Euro (ermäßigt 23 Euro). Und wie orientiere ich mich? Am einfachsten klassisch mit dem faltbaren Hallenplan. Digital geht natürlich auch. Geöffnet ist die Art Karlsruhe am 6. und 7. Februar von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. Februar, von 11 bis 18 Uhr.

Was kann ich erleben?

In drei der vier Messehallen einfach unglaublich viel und ganz unterschiedliche Kunst. Zudem in der Halle Drei aber auch wechselnde Talks und Aktionen junger Künstlerinnen und Künstler. Grundsätzlich gilt: Am meisten erlebt, wer an den Ständen der 180 Galerien Fragen stellt und Geschichten und Hintergründe sammelt.

Kann ich Kunst kaufen und gleich mitnehmen?

Das geht. Vor allem Werke junger Künstlerinnen und Künstler werden gerne direkt „vom Nagel“ erworben. Bei 100 Euro geht es los. Für’s Staunen ist aber auf der Art Karlsruhe mit Preisen über 200 000 Euro auch gesorgt.

Wie ist die Gastro auf der Messe?

Nahezu jeder Geschmack wird bedient – zu empfehlen sind unter anderem Tacos und andere Kleinigkeiten auf die Hand. Fein essen? Geht auch.