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  4. Mit uns näher dran an der Schau „Das kalte Herz“ im Kunstgebäude Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart Mit uns näher dran an der Schau „Das kalte Herz“ im Kunstgebäude Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart: Mit uns näher dran an der Schau „Das kalte Herz“ im Kunstgebäude Stuttgart
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Zentrales Werk und Sinnbild in der Schau „Das kalte Herz“: „Protected but Pentrable“ von Rasmus Myrup Foto: Courtesy Rasmus Myrup und Galleri Nicolai Wallner / © VG Bild-Kunst, Bonn 2026 / Foto: Anders Sune Berg

Wie sieht es hinter den Kulissen der Kultureinrichtungen in Stuttgart aus? Unsere Reihe „Ortstermin“ gibt Antworten. Nächste Station ist am 17. Juni die Schau „Das kalte Herz“.

Das Kunstmuseum Stuttgart ist wegen dringender Sanierungsarbeiten geschlossen – und zeigt doch eine neue große Sonderausstellung. Wie das geht? „Das kalte Herz“ (bis zum 4. Oktober, Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, Mi 11 bis 20 Uhr) findet im Kunstgebäude am Schlossplatz statt. Als Parcours voller Entdeckungen zeigt sich das Panorama der Werke, die zum Teil eigens unter Bezug auf das Märchen von Wilhelm Hauff entstanden sind.

 

Leichte Lektüre ist Wilhelm Hauffs Märchen „Das kalte Herz“ von 1827 nicht. Hauff erzählt von dem Köhler Peter Munk, der aus Sehnsucht nach Reichtum sein lebendiges Herz gegen ein gefühlloses steinernes eintauscht – und beschreibt kaum versteckt die Auswirkungen der Industrialisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Hauff erzählt von Geldgier, Gefühlskälte, sozialer Isolation und auch von Heimat. Ein Märchen als Allegorie auf eine Welt im Umbruch. Für das Team des Kunstmuseums Stuttgart eine Steilvorlage für ein besonderes Ausstellungsprojekt.

„Das kalte Herz“ findet im Kunstgebäude am Schlossplatz und ist am 17. Juni Bühne für einen „Ortstermin“ unserer Zeitung Foto: lichtgut/Leif Piechowski

Identität, Gewalt und Heilung, Affekt sowie ökologische Ausbeutung sind zentrale Themen der Schau. „Entlang dieser Leitmotive“, heißt es offiziell, „lassen sich in der Ausstellung aktuelle Diskurse um Zugehörigkeit, gesellschaftliche Normen sowie körperliche und emotionale Verfasstheit nachvollziehen“.

„Das kalte Herz“: Panorama mit Zeitsprüngen

Wie konzipiert man eine solche Ausstellung – noch dazu in fremden Räumen? Wie kommt es vor diesem Hintergrund zur Zusammenarbeit mit international renommierten Gegenwartskünstlerinnen und Gegenwartskünstlern wie der Kroatin Nora Turato? Und wie funktioniert die in bewussten Zeitsprüngen gewagte Annäherung an Themen wie Industrialisierung oder einen sich beschleunigenden Kapitalismus?

Für den Maler Friedrich von Keller ist um 1870 der Mensch (männliches) Wesen, das der Natur alles Notwendige abringt – im Steinbruch wie in der Hammerschmiede. Von solcher Feierlichkeit (und doch auch eigener Melancholie) ist 120 Jahre später Rosemarie Trockel weit entfernt. Konzeptkunst mit Wolle und Leinen, Bilder als Dechiffrierung von Arbeits- und Geschlechterverhältnissen – das katapultierte Trockel in den 1980er Jahren in alle großen Ausstellungen.

Kunstmuseums-Kurator Dierk Höhne hat „Das kalte Herz“ erarbeitet und gibt am 17. Juni exklusive Einblicke Foto: Kunstmuseum Stuttgart/Maria Rox

Dierk Höhne hat die Ausstellung „Das kalte Herz“ für das Kunstmuseum Stuttgart erarbeitet. Wie sieht er selbst die um Rasmus Myrups bildhauerisches Herz „Protected but Penetrable“ kreisende Schau? Und was brauchte es, um ein solches Projekt zu realisieren?

Exklusiv für Leserinnen und Leser unserer Zeitung gibt Kunstmuseums-Kurator Dierk Höhne Antwort – am Mittwoch, 17. Juni, beim „Ortstermin“ unserer Zeitung im Kunstgebäude Stuttgart. Dem Dialog mit Nikolai B. Forstbauer, Autor unserer Zeitung, folgen vertiefte Einblicke – bei einer Führung durch die Ausstellung „Das kalte Herz“.

„Ortstermin“ am 17. Juni: So können Sie dabei sein

„Ortstermin“ im Kunstgebäude am Schlossplatz am Mittwoch, 17. Juni: Wir bieten exklusive Blicke hinter die Kulissen der Ausstellung „Das kalte Herz“. Beginn am 17. Juni ist um 17 Uhr. „Ortstermin“-Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlen vor Ort die regulären Eintrittspreise (8 Euro beziehungsweise 5 Euro ermäßigt). 50 Leserinnen und Leser können dabei sein. Ihre Anmeldungen nehmen wir – unter https://zeitung-erleben.de/ortstermin   – gerne entgegen.

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