Kunstmuseum Stuttgart Reinhold Nägeles „Nächtliche Königstraße“ bleibt in Stuttgart
20.11.2025 - 15:24 Uhr
Gemalte Stadtgeschichte und vor allem große Kunst – das ist Reinhold Nägeles Bild „Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung“ von 1930. Seit 2006 als Dauerleihgabe im Kunstmuseum Stuttgart war das Bild als eines der Hauptwerke von Reinhold Nägele doch immer von Abzug und Verkauf bedroht. Nun ist klar: Die „Königstraße“ bleibt in Stuttgart. Das Bild wurde mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, der Wüstenrot Stiftung und der Peter Linder Stiftung für die Sammlung des Kunstmuseums Stuttgart angekauft.