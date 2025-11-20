Kunstmuseum Stuttgart: Reinhold Nägeles „Nächtliche Königstraße“ bleibt in Stuttgart

Gemalte Stadtgeschichte und vor allem große Kunst – das ist Reinhold Nägeles Bild „Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung“ von 1930. Seit 2006 als Dauerleihgabe im Kunstmuseum Stuttgart war das Bild als eines der Hauptwerke von Reinhold Nägele doch immer von Abzug und Verkauf bedroht. Nun ist klar: Die „Königstraße“ bleibt in Stuttgart. Das Bild wurde mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, der Wüstenrot Stiftung und der Peter Linder Stiftung für die Sammlung des Kunstmuseums Stuttgart angekauft.

Reinhold Nägele malt sich 1909 selbst – als entschiedene Persönlichkeit Foto: Frank Kleinbach, VG Bild-Kunst, Bonn Erleichtert zeigt sich vor allem Kunstmuseumsdirektorin Ulrike Groos: „Dieses Werk für das Kunstmuseum Stuttgart zu sichern, ist von großer Bedeutung für die Stadt Stuttgart. Neben seiner hohen künstlerischen Qualität kommt dem Gemälde eine besondere zeit- und stadtgeschichtliche und damit identitätsstiftende Bedeutung für Stuttgarts Bürger:innen zu. Das Werk ist ein wahrer Publikumsliebling“.

Tatsächlich hatte sich der bisherige Eigentümer des Bildes vor einiger Zeit entschieden, die nächtliche Stadtszene verkaufen zu wollen – und das Bild zuerst dem Kunstmuseum Stuttgart angeboten. Das Museum besitzt mit 33 Gemälden, 120 Druckgrafiken und einem großen Exlibris-Konvolut einen der umfangreichsten öffentlichen Sammlungsbestände Reinhold Nägeles.

Reinhold Nägele (1884–1972) war zeitlebens eng mit der Stadt Stuttgart und der Region verbunden. Bis zu seiner Emigration 1939 in die USA zählte er mit seinen sachlich-objektiven Stadt- und Landschaftsansichten sowie den kritisch-surrealen Bildfindungen zu den prägenden Künstler:innen Südwestdeutschlands.

Christine Regus, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, sagt denn auch: „Für Stuttgart hat Reinhold Nägeles beeindruckende Stadtansicht eine große kultur- und regionalgeschichtliche Bedeutung. In neusachlichem Realismus fängt der Maler die Architektur und die Stimmung der modernen Großstadt in einer Zeit des historischen Umbruchs ein. Es besteht kein Zweifel, dass das Gemälde ,Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung’ in die Dauerausstellung des Kunstmuseums Stuttgart gehört, zu seinem Gegenstück, Nägeles ,Ansicht der Königstraße bei Tag’.“

Das Kunstmuseum Stuttgart – Bühne auch für die Bilder von Reinhold Nägele Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Philipp Kurz, Geschäftsführer der Wüstenrot Stiftung, verweist auf einen weiteren Aspekt: „Beim Betrachten des Gemäldes“, so Kurz, „möchte man am liebsten selbst eintauchen in das geschäftige, abendliche Treiben auf der Königstraße. Nägele hält die einladende Wirkung des elektrischen Lichts fest, das erst in den 1930ern zur Selbstverständlichkeit wurde. Wie war es damals durch die Stadt zu spazieren? Was hat sich seither verändert? Was hat sich die Stadt auch nach 100 Jahren bewahrt? In diesen Fragen liegt die identitätsstiftende Wirkung des Gemäldes für Stuttgarter Besucherinnen und Besucher des Kunstmuseums.“

Und der sich seit langem für Reinhold Nägele engagierende Peter Linder, Vorsitzender der Peter Linder Stiftung, skizziert: „Das wichtige Werk von Reinhold Nägele spiegelt noch in keiner Weise die tragische Entwicklung Deutschlands in den Folgejahren wider.“ Von dieser war auch die Familie Nägele betroffen. Reinhold Nägeles Frau Alice war Jüdin. „Gott sei Dank“, so Peter Linder, „konnte sich die Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen“. Und er betont: „Es gehört auch zur deutschen Geschichte, dass die Familie Nägele ihren Frieden mit dem Deutschland der Nachkriegszeit gemacht hat. Reinhold Nägele ist nach dem Tod seiner Frau in die alte Heimat zurückgekehrt.“

Eigene Nägele-Präsentation zum Ankauf der „Königstraße“

Im Kunstmuseum Stuttgart wird Reinhold Nägeles „Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung“ anlässlich des Ankaufs im Dialog mit dem Werk Königstraße in Stuttgart – Königstraße bei Tag – von 1932 in der Sammlung ausgestellt. Ergänzt wird die Präsentation um weitere Stuttgartbilder des Malers. Wie Kunstmuseumssprecher Constantin Neumeister sagt, „öffnen zeitgleich entstandene Fotografien sowie Postkarten zudem den Blick auf ein historisches Stuttgart, dessen Modernität und Großstadtcharakter Nägele eindrucksvoll auf die Leinwand brachte“.

Vortrag zum Ankauf

Wann?

Anlässlich des Ankaufs wird Nägeles Stuttgarter Stadtansicht bei Nacht mit zeitgleich entstandenen Fotografien und seinem ›Gegenstück‹ – der Königstraße bei Tag – in der Sammlung gezeigt. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Stiftungen lädt das Kunstmuseum Stuttgart am 20. November um 18 Uhr zur Präsentation des Werks ein. Ein Vortrag rückt das Gemälde als wertvolles Zeitdokument in den Fokus.