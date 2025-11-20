 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Reinhold Nägeles „Nächtliche Königstraße“ bleibt in Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart Reinhold Nägeles „Nächtliche Königstraße“ bleibt in Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart: Reinhold Nägeles „Nächtliche Königstraße“ bleibt in Stuttgart
1
Reinhold Nägele, Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung, 1930 Foto: © VG Bild-Kunst, Bonn 2025 /Foto: Kunstmuseum Stuttgart

Ein Publikumsliebling im Kunstmuseum Stuttgart? Ist Reinhold Nägeles Bild „Königstraße bei Nacht“ absolut. Nun ist klar: Ein Verkauf der Dauerleihgabe ist abgewendet.

Gemalte Stadtgeschichte und vor allem große Kunst – das ist Reinhold Nägeles Bild „Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung“ von 1930. Seit 2006 als Dauerleihgabe im Kunstmuseum Stuttgart war das Bild als eines der Hauptwerke von Reinhold Nägele doch immer von Abzug und Verkauf bedroht. Nun ist klar: Die „Königstraße“ bleibt in Stuttgart. Das Bild wurde mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, der Wüstenrot Stiftung und der Peter Linder Stiftung für die Sammlung des Kunstmuseums Stuttgart angekauft.

 
Reinhold Nägele malt sich 1909 selbst – als entschiedene Persönlichkeit Foto: Frank Kleinbach, VG Bild-Kunst, Bonn

Erleichtert zeigt sich vor allem Kunstmuseumsdirektorin Ulrike Groos: „Dieses Werk für das Kunstmuseum Stuttgart zu sichern, ist von großer Bedeutung für die Stadt Stuttgart. Neben seiner hohen künstlerischen Qualität kommt dem Gemälde eine besondere zeit- und stadtgeschichtliche und damit identitätsstiftende Bedeutung für Stuttgarts Bürger:innen zu. Das Werk ist ein wahrer Publikumsliebling“.

Tatsächlich hatte sich der bisherige Eigentümer des Bildes vor einiger Zeit entschieden, die nächtliche Stadtszene verkaufen zu wollen – und das Bild zuerst dem Kunstmuseum Stuttgart angeboten. Das Museum besitzt mit 33 Gemälden, 120 Druckgrafiken und einem großen Exlibris-Konvolut einen der umfangreichsten öffentlichen Sammlungsbestände Reinhold Nägeles.

Reinhold Nägele (1884–1972) war zeitlebens eng mit der Stadt Stuttgart und der Region verbunden. Bis zu seiner Emigration 1939 in die USA zählte er mit seinen sachlich-objektiven Stadt- und Landschaftsansichten sowie den kritisch-surrealen Bildfindungen zu den prägenden Künstler:innen Südwestdeutschlands.

Christine Regus, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, sagt denn auch: „Für Stuttgart hat Reinhold Nägeles beeindruckende Stadtansicht eine große kultur- und regionalgeschichtliche Bedeutung. In neusachlichem Realismus fängt der Maler die Architektur und die Stimmung der modernen Großstadt in einer Zeit des historischen Umbruchs ein. Es besteht kein Zweifel, dass das Gemälde ,Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung’ in die Dauerausstellung des Kunstmuseums Stuttgart gehört, zu seinem Gegenstück, Nägeles ,Ansicht der Königstraße bei Tag’.“

Das Kunstmuseum Stuttgart – Bühne auch für die Bilder von Reinhold Nägele Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Philipp Kurz, Geschäftsführer der Wüstenrot Stiftung, verweist auf einen weiteren Aspekt: „Beim Betrachten des Gemäldes“, so Kurz, „möchte man am liebsten selbst eintauchen in das geschäftige, abendliche Treiben auf der Königstraße. Nägele hält die einladende Wirkung des elektrischen Lichts fest, das erst in den 1930ern zur Selbstverständlichkeit wurde. Wie war es damals durch die Stadt zu spazieren? Was hat sich seither verändert? Was hat sich die Stadt auch nach 100 Jahren bewahrt? In diesen Fragen liegt die identitätsstiftende Wirkung des Gemäldes für Stuttgarter Besucherinnen und Besucher des Kunstmuseums.“

Und der sich seit langem für Reinhold Nägele engagierende Peter Linder, Vorsitzender der Peter Linder Stiftung, skizziert: „Das wichtige Werk von Reinhold Nägele spiegelt noch in keiner Weise die tragische Entwicklung Deutschlands in den Folgejahren wider.“ Von dieser war auch die Familie Nägele betroffen. Reinhold Nägeles Frau Alice war Jüdin. „Gott sei Dank“, so Peter Linder, „konnte sich die Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen“. Und er betont: „Es gehört auch zur deutschen Geschichte, dass die Familie Nägele ihren Frieden mit dem Deutschland der Nachkriegszeit gemacht hat. Reinhold Nägele ist nach dem Tod seiner Frau in die alte Heimat zurückgekehrt.“

Eigene Nägele-Präsentation zum Ankauf der „Königstraße“

Im Kunstmuseum Stuttgart wird Reinhold Nägeles „Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung“ anlässlich des Ankaufs im Dialog mit dem Werk Königstraße in Stuttgart – Königstraße bei Tag – von 1932 in der Sammlung ausgestellt. Ergänzt wird die Präsentation um weitere Stuttgartbilder des Malers. Wie Kunstmuseumssprecher Constantin Neumeister sagt, „öffnen zeitgleich entstandene Fotografien sowie Postkarten zudem den Blick auf ein historisches Stuttgart, dessen Modernität und Großstadtcharakter Nägele eindrucksvoll auf die Leinwand brachte“.

Vortrag zum Ankauf

Wann?
Anlässlich des Ankaufs wird Nägeles Stuttgarter Stadtansicht bei Nacht mit zeitgleich entstandenen Fotografien und seinem ›Gegenstück‹ – der Königstraße bei Tag – in der Sammlung gezeigt. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Stiftungen lädt das Kunstmuseum Stuttgart am 20. November um 18 Uhr zur Präsentation des Werks ein. Ein Vortrag rückt das Gemälde als wertvolles Zeitdokument in den Fokus.

Weitere Themen

Café-Nachfolge in Feuerbach: Neues Tagescafé Liki: Szene-Gastronomin rettet das ehemalige Café Klavierzimmer

Café-Nachfolge in Feuerbach Neues Tagescafé Liki: Szene-Gastronomin rettet das ehemalige Café Klavierzimmer

Das beliebte Café Klavierzimmer in Feuerbach hat Nachfolger gefunden! Ex-Varo-Betreiberin Vanesa Sosa eröffnet das Liki. Was sie anders macht – und welche Rolle Yoga-Brunchs spielen.
Von Petra Xayaphoum
BW-Bank zieht den Stecker: Geldautomaten in Stuttgarter Klett-Passage verschwinden – das steckt dahinter

BW-Bank zieht den Stecker Geldautomaten in Stuttgarter Klett-Passage verschwinden – das steckt dahinter

Stuttgart verliert einen stark frequentierten Bargeld-Standort: Die BW-Bank baut die Geldautomaten in der Klett-Passage ab – sie tut das aber gezwungenermaßen.
Von Jonas Schöll
Stuttgart-21-Debakel: Das muss die Bahn jetzt liefern – und das kommt auf die Stuttgarter zu

Stuttgart-21-Debakel Das muss die Bahn jetzt liefern – und das kommt auf die Stuttgarter zu

Nach dem erneuten S-21-Debakel sind viele Fragen unbeantwortet: Der Zeitplan ist perdu, das Vertrauen bröckelt, und für Pendler wie Stadt drohen neue Belastungen. Eine Analyse.
Von Christian Milankovic
Kitas in Stuttgart: Freie Träger – „Keine höheren Kita-Gebühren, um Haushaltslöcher zu stopfen“

Kitas in Stuttgart Freie Träger – „Keine höheren Kita-Gebühren, um Haushaltslöcher zu stopfen“

Weniger Ganztag und höhere Kosten drängen Frauen in alte Rollenmuster zurück, argumentieren freie Träger. Was es für sie bedeuten könnte, wenn sie bei den Plänen nicht mitziehen.
Von Alexandra Kratz
Wilhelma hinter den Kulissen: Exklusive Einblicke in das Juwel des Königs – pure Exotik und Farbenpracht

Wilhelma hinter den Kulissen Exklusive Einblicke in das Juwel des Königs – pure Exotik und Farbenpracht

Einst stand der Aussichtspavillon für König Wilhelm I. auf einem Sockel. Bald ist er erstmals offen für alle. Wie sieht es im Innern aus? Ein Besuch.
Von Iris Frey
Nachtleben in Stuttgart: Runder Tisch soll Konflikt im Leonhardsviertel entschärfen

Nachtleben in Stuttgart Runder Tisch soll Konflikt im Leonhardsviertel entschärfen

Im Konflikt um das Leonhardsviertel soll ein Runder Tisch die Fronten aufbrechen. Eine Wirtin hatte zuvor scharfe Kritik an der Bezirksvorsteherin geübt – nun will diese vermitteln.
Von Uwe Bogen
Harald Wohlfahrt im Gespräch: „Wenn mein Name draufsteht, muss auch Qualität drin sein“

Harald Wohlfahrt im Gespräch „Wenn mein Name draufsteht, muss auch Qualität drin sein“

Spitzenkoch Harald Wohlfahrt wurde 70 und feiert 20. Palazzo-Saison. Im Interview spricht er über kulinarische Trends, vegane Herausforderungen und warum er immer noch arbeitet.
Von Anja Wasserbäch
Wohnen in Stuttgart: In diesem Stadtbezirk sind die Mieten seit 2012 um 75 Prozent gestiegen

Wohnen in Stuttgart In diesem Stadtbezirk sind die Mieten seit 2012 um 75 Prozent gestiegen

Hedelfingen gehört zu den Bezirken in Stuttgart, in denen sich Mietpreise am stärksten erhöht haben. Ist die industriell geprägte Gegend attraktiv – oder die Innenstadt zu teuer?
Von Lisa Kutteruf
Kokain-Sucht: Wie abschreckend ist die Haftbefehl-Doku für Schüler?

Kokain-Sucht Wie abschreckend ist die Haftbefehl-Doku für Schüler?

Die Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ zeigt die Drogenabhängigkeit des Musikers. Eine Stuttgarter Suchtberaterin klärt, ob der Film zur Suchtprävention taugt.
Von Carolin Klinger
Stuttgarts Wahrzeichen wird 70: Fernsehturm-Besuch im nächsten Jahr kostenlos – aber nur für eine Gruppe

Stuttgarts Wahrzeichen wird 70 Fernsehturm-Besuch im nächsten Jahr kostenlos – aber nur für eine Gruppe

Der Stuttgarter Fernsehturm feiert im kommenden Jahr seinen 70. Geburtstag. Deswegen gibt es das ganze Jahr über Programm – eine Gruppe darf sich besonders freuen.
Von Michael Bosch
Weitere Artikel zu Stuttgart Kunstmuseum Stuttgart ankauf
 
 