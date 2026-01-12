Kunstmuseum Stuttgart Starkes Jubiläumsjahr: Kunstmuseum Stuttgart feiert Besucherrekord
Freier Eintritt zur Jubiläumsschau „Doppelkäseplatte“, ein Feuerwerk an Begleitveranstaltungen – das Kunstmuseum Stuttgart zog 2025 alle Register. Mit Erfolg?
Es läuft für das Kunstmuseum Stuttgart. Nicht erst, aber noch mehr seit Direktorin Ulrike Groos und ihr Team 2025 das Doppeljubiläum 100 Jahre Sammlung, 20 Jahre Kunstmuseum Stuttgart feiern konnten. 805 000 Besucherinnen und Besucher kamen im Jubiläumsjahr – der höchste Publikumszuspruch seit der Eröffnung des Kunstmuseums 2005.