Kunstmuseum Stuttgart Was taugt die neue Ausstellung zu Romane Holderried Kaesdorf?
Bildwitz und Wortwitz paaren sich in der Bildwelt von Romane Holderried Kaesdorf. Das Kunstmuseum Stuttgart wagt eine Übersicht. Lohnt sich das Entdecken?
Wohlwollend konnte man den Blick von Romane Holderried Kaesdorf als prüfend wahrnehmen. Da war nichts außer der pure Ernst des Kunstwollens. War eben dies aber nicht humorvoll, war dies nicht hintersinnig – und immer wieder überraschend? War da also nicht viel, das ein Lächeln wert war? Schon, aber es musste standhalten. Wie die Frauen, die von Mitte der 1970er Jahre an ohne viel Aufhebens die Männer aus Holderried Kaesdorfs „Malerei des dringenden Motivs“ (wie ein Bild von 1987 betitelt ist) drängten.
