Kunstmuseum Stuttgart Wird jetzt auch die Sanierung zur Party?
Gelöste Stimmung, viel junges Publikum. Das Kunstmuseum Stuttgart trumpft zum Finale seines 20 Jahr-Jubiläums richtig auf. Ein Versprechen für die notwendige Sanierung?
Gelöste Stimmung, viel junges Publikum. Das Kunstmuseum Stuttgart trumpft zum Finale seines 20 Jahr-Jubiläums richtig auf. Ein Versprechen für die notwendige Sanierung?
Was für ein Finale der Feiern zum Doppeljubiläum 20 Jahre Kunstmuseum Stuttgart, 100 Jahre Städtische Kunstsammlung! Mit der Eröffnung der Schau „20 Jahre Frischzelle“ am vergangenen Freitag bot man das dritte Jubiläum auf, am Samstag und Sonntag schien es mitunter so, als werde das Kunstmuseum tatsächlich gerade neu eröffnet.