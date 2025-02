„In meinen künstlerischen Arbeiten“, sagt die Berliner Fotografin Katrin Greiner, „kombiniere ich Fotografie mit skulpturalen Elementen, um intensive menschliche Erfahrungen mit einem humorvollen Blick zu erforschen“. Und: „Meine Bildsprache ist geprägt von Poesie, leuchtenden Farben und skurrilen Kompositionen.“ Mit welchen Ergebnissen, zeigt eine Ausstellung, die an diesem Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr in Ute Nolls Uno Art Space (Liststraße 27) eröffnet wird.

Ebenfalls an diesem Freitag lohnt sich auch der Weg nach Fellbach. Im Großen Saal des Rathauses stellt Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen und designierte Direktorin des Kunstmuseums Bonn, ihre Konzeption für die von ihr und Ina Neddermeyer geleitete 16. Triennale Kleinplastik vor. Von 24. Mai an wird die Triennale unter dem Titel „Habitate. Über_Lebensräume“ in der Alten Kelter in Fellbach zu sehen sein. Der Abend im Rathaus Fellbach beginnt um 19 Uhr.