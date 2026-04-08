Bei einem Kunstprojekt besprüht eine neunte Klasse Gasdruckregelanlagen der Stadtwerke Herrenberg.
08.04.2026 - 12:11 Uhr
Allein der Name klingt schon schnöde – Gasdruckregelanlage. Wie mit viel Kreativität und Fantasie aus zwei grauen Kästen der Stadtwerke Herrenberg echte Hingucker werden, haben sechs Schülerinnen und Schüler des Schickhardt-Gymnasiums (SGH) bei einem lokalen Kunstprojekt unter Beweis gestellt. Die Jungen und Mädchen der Klasse 9c entwickelten gemeinsam mit dem Streetart-Künstler Nathan Grant Kitch im Auftrag der Stadtwerke zwei Graffiti-Motive und verschönerten damit die Gasdruckregelanlagen in der Beethovenstraße und in der Hildrizhauser Straße.