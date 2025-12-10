Von Stuttgarts „hässlichster Unterführung“ und einer „Pissrinne“ war in der Vergangenheit die Rede, wenn es um die Stuttgarter Rathaus-Passage ging. Im Rahmen der Eröffnung des urbanen Kunstprojekts „Interflux“ im November sollte damit Schluss sein. Das Trio aus SPD-Stadträtin und Kunstvermittlerin Sara Dahme, der ehemaligen White-Noise-Betreiberin Ninette Sander und Elisabeth Beha gab gemeinsam mit hiesigen Künstlerinnen und Künstlern den Startschuss für das Projekt im urbanen Raum. Das Ziel: den trostlosen Ort in eine Art Kultur-Tunnel zu verwandeln. Kunstwerke und Veranstaltungen sollen die Unterführung zur Stadtbahn an der Haltestelle Rathaus aufwerten und die Passage so einladender gestalten.