Kunstregion Stuttgart: Was versteckt Carlo Krone in Ostfildern hinter dem Gartenzaun?

Die Kunstregion Stuttgart zeigt aktuell ihre ganze Vielfalt. Was lohnt sich an diesem Wochenende besonders? Hier sind unsere Tipps.

Christian Henkel baut in Backnang Am Freitagabend eröffnet, zeigt die Galerie der Stadt Backnang (Petrus-Jacobi-Weg 1) eine staunenswerte Schau mit Werken des Skulpturenkünstlers Christian Henkel. Er baut seine Werke aus Metall, Holz, wiederverwendetem Plattenmaterial und möbelartigen Versatzstücken. Höhepunkt der „Mein Herz aus Farbe“ betitelten Ausstellung – erneut ein Coup von Galerieleiter Martin Schick – ist eine große Installation im gotischen Chor. 1976 geboren, hat Christian Henkel an der Hochschule für Bildende Kunst in Dresden bei Monika Brandmeier studiert und lebt heute in Berlin. An diesem Samstag ist die Schau von 11 bis 18 Uhr geöffnet, an diesem Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Christoph M. Gais gastiert in Grafenau

2023 hatte der seit 1994 in Orvieto und in Berlin lebende Stuttgarter Maler Christoph M. Gais mit einer Retrospektive im Museum Küppersmühle in Duisburg einen national beachteten Auftritt. Wie hat sich die Bildwelt seitdem weiterentwickelt? Das klärt eine Ausstellung der Galerie Schlichtenmaier im Schloss Dätzingen in Grafenau. Eröffnet wird die Schau an diesem Sonntag, 23. November, um 11 Uhr. Schlichtenmaier-Mitgesellschafter Günter Baumann schreibt zu Gais’ Bildwelt: „Diese Bilder sind visuelle Denk- und Erfahrungsräume, in denen sich das Innere des Menschen in Zeichen und Chiffren, Masken und Köpfen nach außen kehrt.“

Bei Schlichtenmiaer in Grafenau: Christoph M. Gais, O.T. Foto: © Christoph M. Gais / VG Bild-Kunst, Bonn

„Of Other Places“ in der Galerie der Stadt Sindelfingen

Aktuelle Positionen bietet die Galerie der Stadt Sindelfingen (Marktplatz 1) mit der Ausstellung „Of Other Places“ Was zu sehen ist? „Mike Bourscheid, Giulia Cenci, Alex Da Corte, Stine Deja, Flaka Haliti, Monika Michalko und Tobias Spichtig in eigenen Ausstellungsräumen ihre künstlerischen Universen entstehen. Diese Räume werden im Sinne Foucaults als Orte ,anderer Ordnung’ begriffen. Als reale Gegenorte, die alternative Wirklichkeiten eröffnen“. An diesem Samstag und Sonntag ist die Ausstellung von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Carlo Krone in der Städtischen Galerie Ostfildern

Ein gemalter umlaufender Gartenzaun markiert in der Städtischen Galerie Ostfildern (Stadthaus im Scharnhauser Park, Gewrhard-Koch-Straße 1) eine bewusste Verwandlung des großen Galerieraumes. Der Stuttgarter Maler Carlo Krone präsentiert unter dem Titel „Parklife“ seine malerischen Überlegungen zum Geschehen vor und hinter Gartenzäunen und anderen Begrenzungen. Galerieleiterin Holle Nann schreibt hierzu: „Die Bilder von Carlo Krone erinnern an Pop-Up-Fenster im ,Close Up’ auf Screens von unterschiedlicher Größe, die uns Betrachtende unmittelbar erreichen und ,catchen’. Dabei verbindet die Seherfahrung erkennbare Motive mit abstrahierten Bildbereichen. Brüche und Ambivalenzen sind von zentraler Bedeutung.“