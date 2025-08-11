Seit 1989 gibt es die Kunstschule in Plattenhardt. Pro Semester bietet sie 230 bis 250 Kurse und Projekte für Kinder und Erwachsene an. Vieles ist sofort ausgebucht. Wie kommt das?
11.08.2025 - 16:04 Uhr
Aus der Ferne ist nur ein leises, beständiges Klopfen zu hören, aber vor Ort wird klar: Hier fliegen buchstäblich die Fetzen. Eine Gruppe Jugendlicher beackert im Hof der Kunstschule Filderstadt mit Hammer und Meißel große Steine. Der Sommerferienkurs „Steinbildhauerei für Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren“ ist gerade frisch gestartet. Noch sind die Sandstein-Brocken, die die jungen Leute mit der Dozentin Martina Steinmann bearbeiten, gewaltig und roh, am Ende der fünf Kurstage sollen individuelle Kunstwerke daraus geworden sein.