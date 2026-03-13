Kunsttipps für Stuttgart: Parri Blank und Better Go South erstmals beim Art Alarm

Der Galerienrundgang Art Alarm in Stuttgart bietet zwei neue Bühnen, und das Kunstgebäude Stuttgart soll eine eigene Marke werden. Kann das klappen?

Das Krankenbett als Ort der Kunst

Das Krankenbett ist für die Stuttgarter Künstlerin Leonie Klöpfer mehr als ein Ort, den man schnellstmöglichst wieder verlassen möchte. „Das Bett“, sagt sie, „oft der privateste und intimste Ort der Patient:innen, steht unter ständiger Beobachtung von Ärzt:innen, Pflegekräften und Angehörigen. Doch die Blicke sind ein Wechselspiel: Denn auch aus dem Bett werden Blicke geworfen, die Umgebung wird beobachtet.“ „Bed Movements“ heißt denn auch eine Installation mit Sound, Zeichnungen und einem Workshop, die Klöpfer im Haus der Katholischen Kirche (Königstraße 7) präsentiert – Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18.30 Uhr.

Kunstgebäude Stuttgart als Marke

Das Kunstgebäude Stuttgart am Schlossplatz hat eine eigene Website: https://www.kunstgebaeude-stuttgart.de . Präsentiert werden die Aktivitäten des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart – an diesem Samstag und Sonntag mit dem Symposion „Zur Kritik der Freiheit und ihrer Repression in liberalen Demokratien“ – sowie auch die durch die Staatsgalerie Stuttgart organisatorisch betreuten Ausstellungen und Veranstaltungen im sanierten Altbau. Vormerken kann man sich für den 17. März die Eröffnung der durch das Kunstmuseum Stuttgart erarbeiteten Schau „Das kalte Herz“.

Das Kunstgebäude am Schlossplatz Foto: Simon Sommer

Markus Kistners Weg nach London

An der Stuttgarter Kunstakademie begann einst der Weg des früh verstorbenen Installationskünstlers und Zeichners Markus Kistner (1962– 1996). In London einige Jahre Assistent des Starbildhauers Richard Deacon, ist das Werk Kistners jetzt erstmals zu entdecken; die Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) wagt eine Übersicht. An diesem Sonntag, 15. März, mit besonderen Einblicken – bei einem Rundgang mit dem Bruder des Künstlers, Martin Kistner. Beginn ist um 11 Uhr.