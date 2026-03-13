 
Kunsttipps für Stuttgart: Parri Blank und Better Go South erstmals beim Art Alarm
Carla Benzing (rechts) und Simon Nalbatow sind mit ihrer Galerie Parri Blank am 18. und 19. April erstmals beim Galerienrundgang Stuttgart dabei. Foto: Saeed Kakavand

Der Galerienrundgang Art Alarm in Stuttgart bietet neue Bühnen, Leoni Klöpfer macht aus dem Krankenbett Kunst, und das Kunstgebäude Stuttgart soll eine Marke werden.

Zuwachs für den Galerienrundgang

Wenn am Wochenende des 18. und 19. April Stuttgarter Galerien ihre Türen für Ausstellungsbesuche, Gespräche und Treffs öffnen, tauchen unter den dann 23 Art-Alarm-Galerien zwei neue Namen auf: Parri Blank (Immenhofer Straße 47) und Better Go South (Rotebühlstraße 175). Während Parri Blank mit Werken von Beningo Mangovo, José Morban und Tina Graf punkten will, setzt man bei Better Go South auf Neues von Nina Bachmann, Toninho Dingl, Delfino Fidel, JAK und André Wendland. Erneut wird es zum Galerienrundgang fünf geführte Touren geben – und unter www.art-alarm.de gibt es jetzt schon alle Informationen.

Das Krankenbett als Ort der Kunst

Das Krankenbett ist für die Stuttgarter Künstlerin Leonie Klöpfer mehr als ein Ort, den man schnellstmöglichst wieder verlassen möchte. „Das Bett“, sagt sie, „oft der privateste und intimste Ort der Patient:innen, steht unter ständiger Beobachtung von Ärzt:innen, Pflegekräften und Angehörigen. Doch die Blicke sind ein Wechselspiel: Denn auch aus dem Bett werden Blicke geworfen, die Umgebung wird beobachtet.“ „Bed Movements“ heißt denn auch eine Installation mit Sound, Zeichnungen und einem Workshop, die Klöpfer im Haus der Katholischen Kirche (Königstraße 7) präsentiert – Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18.30 Uhr.

Kunstgebäude Stuttgart als Marke

Das Kunstgebäude Stuttgart am Schlossplatz hat eine eigene Website: https://www.kunstgebaeude-stuttgart.de . Präsentiert werden die Aktivitäten des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart – an diesem Samstag und Sonntag mit dem Symposion „Zur Kritik der Freiheit und ihrer Repression in liberalen Demokratien“ – sowie auch die durch die Staatsgalerie Stuttgart organisatorisch betreuten Ausstellungen und Veranstaltungen im sanierten Altbau. Vormerken kann man sich für den 17. März die Eröffnung der durch das Kunstmuseum Stuttgart erarbeiteten Schau „Das kalte Herz“.

Das Kunstgebäude am Schlossplatz Foto: Simon Sommer

Markus Kistners Weg nach London

An der Stuttgarter Kunstakademie begann einst der Weg des früh verstorbenen Installationskünstlers und Zeichners Markus Kistner (1962– 1996). In London einige Jahre Assistent des Starbildhauers Richard Deacon, ist das Werk Kistners jetzt erstmals zu entdecken; die Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) wagt eine Übersicht. An diesem Sonntag, 15. März, mit besonderen Einblicken – bei einem Rundgang mit dem Bruder des Künstlers, Martin Kistner. Beginn ist um 11 Uhr.

Buchbesprechung: Schweigen ist feige

Buchbesprechung Schweigen ist feige

Schauspieler Matthias Brandt hat ein Buch über seine Rede zum Gedenktag der Anschläge vom 20. Juli 1944 geschrieben.
Von Tilmann P. Gangloff
Von Nikolai B. Forstbauer
Choreografin aus Israel: Smadar Goshen: „Unsere Lebenserfahrung ist von Kriegen und Konflikten geprägt“

Choreografin aus Israel Smadar Goshen: „Unsere Lebenserfahrung ist von Kriegen und Konflikten geprägt“

Wie halten Menschen Kriege aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich die aus Israel stammende Choreografin Smadar Goshen, die in Stuttgart lebt, in ihrem Tanzstück „Body That Stands“.
Von Andrea Kachelrieß
Tübingen: Janosch-Schau: Janosch gibt Kindern das, was er selbst vermisste

Tübingen: Janosch-Schau Janosch gibt Kindern das, was er selbst vermisste

Seine Tigerente ist weltberühmt. Der 95-jährige Janosch lebt zurückgezogen auf Teneriffa. In Tübingen leben seine Zeichnungen jetzt neu auf.
Von Adrienne Braun
Buchbesprechung: Worüber in Spanien noch immer schwer zu reden ist

Buchbesprechung Worüber in Spanien noch immer schwer zu reden ist

Ein aktueller Essay beschreibt das anhaltende Schweigen über die Schrecken des Bürgerkrieges 1936 bis 1939 – und die fatalen Folgen.
Von Tim Schleider
Konzert in der Schleyerhalle: Das allerletzte Mal! So war’s bei Bushidos Abschied in Stuttgart

Konzert in der Schleyerhalle Das allerletzte Mal! So war’s bei Bushidos Abschied in Stuttgart

Der Straßenrapper als Familienmensch: Stuttgart wird am Donnerstag zu Bühne des großen Bushio-Finales. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Schleyerhalle.
Von Charlotte Haug
VFX-Spezialist Michael Ralla: Stuttgart hofft bei „Blood & Sinners“ auf einen Oscar

VFX-Spezialist Michael Ralla Stuttgart hofft bei „Blood & Sinners“ auf einen Oscar

Michael Ralla ist im Schwarzwald aufgewachsen, hat an der Stuttgarter HdM studiert – und ist jetzt für die Spezialeffekte im Vampirfilm „Blood & Sinners“ für einen Oscar nominiert.
Von Gunther Reinhardt
30. Solo-Tanz-Theater-Festival: „Kürzungen treffen uns massiv“: Nachwuchsförderung bleibt zentrales Anliegen

30. Solo-Tanz-Theater-Festival „Kürzungen treffen uns massiv“: Nachwuchsförderung bleibt zentrales Anliegen

Zum 30. Geburtstag führt der Rotstift Regie. Der Wettbewerb des Solo-Tanz-Theater-Festivals in Stuttgart bleibt davon zum Glück unberührt – und zeigt zum Auftakt lokale Tanzhelden.
Von Andrea Kachelrieß
Leibinger Stiftung ehrt Comicautor: Comicbuchpreis für Shevek K. Selbert

Leibinger Stiftung ehrt Comicautor Comicbuchpreis für Shevek K. Selbert

Die Eltern waren drogenabhängig: Der Comicautor Shevek K. Selbert hat seine Familiengeschichte in Comicbänden verarbeitet. Nun erhält er in Stuttgart den Comicbuchpreis.
Von Thomas Morawitzky
Bachfest Stuttgart: Die Klassik-Stars von morgen musizieren heute schon in Stuttgart

Bachfest Stuttgart Die Klassik-Stars von morgen musizieren heute schon in Stuttgart

Welche Wege geht die Bachakademie Stuttgart in die Zukunft? Vier internationale Talente treten an, „Bachbotschafter“ zu werden. Möglich macht dies der Förderkreis der Bachakademie.
Von Nikolai B. Forstbauer
