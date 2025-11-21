 
Kunsttipps für Stuttgart So spektakulär ist „Stuttgart bei Nacht"

Kunsttipps für Stuttgart: So spektakulär ist „Stuttgart bei Nacht“
In der Galerie Andreas Henn in Stuttgart zu bestaunen: Reinhold Nägele, Stuttgart bei Nacht, 1938 Foto: Reinhold Nägele, VG Bild-Kunst

Internationale Gegenwartskunst in Kunsthallen-Qualität bot die Galerie Hauff in Stuttgart immer wieder. Jetzt ist Schluss. Was dagegen startet? Steht in unseren Tipps.

Abschiede, überraschende Ortswechsel und ganz unterschiedliche Ausstellungseröffnungen – hier sind unsere Tipps für den Kunststandort Stuttgart.

 

Elisabeth und Reinhard Hauff hören auf

Eine Ära endet in Stuttgart: Mit der Performance „Spuren der Verhandlung“ der Stuttgarterin Sarah Maria Serve – mit Carolin Vogt, Andrea Irion und Ida Wraggeging – ging am Freitagabend in der Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff die Schau mit Werken von Wolfgang Flad zu Ende – und damit zugleich die mit internationaler Gegenwartskunst gespickte Galeriegeschichte in der Paulinenstraße 47. Schön für den Kunststandort: Zentralen Positionen der Galerie wird man künftig in der Galerie Parri Blank (Immenhofer Straße 47) begegnen.

Unsere Empfehlung für Sie

Clément Cogitore in der Galerie Hauff in Stuttgart: Schönheit in neuer Dimension

Clément Cogitore in der Galerie Hauff in Stuttgart Schönheit in neuer Dimension

Der französische Medienkünstler Clément Cogitore ist ein Virtuose des Absurden. Und lässt in „Ferdinandea“ eine Insel zugleich auftauchen und verschwinden. Zu erleben in der Stuttgarter Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff.

Stuttgarter Künstlerbund im Hotel

Der Stuttgarter Künstlerbund zeigt sich – zum Beispiel mit Werken von Karin Allmendinger, Richie Böhmer, Bernd Mückenhaupt, Natalia Simonenko und anderen Mitgliedern im Hotel Maritim in Stuttgart (Seidenstraße 34). Simonenko ist auch dabei, wenn von 26. Dezember an das Stadtpalais zur Künstlerbund-Bühne wird. Statt einer Eröffnung gibt es zur Halbzeit von „Kunscht im Kessel“ am 7. Januar um 19 Uhr eine „Midissage“.

Eröffnung im Atelierhaus Eugenstraße

Auch die Mitglieder des Bund Bildender Künstlerinnen Württemberg versammeln sich zur Jahresausstellung. An diesem Samstag, 22. November, um 16 Uhr wird die Schau unter dem Titel „Frischluft“ im Atelierhaus in Stuttgart (Eugenstraße 17) eröffnet. Der Titel spielt auf den vieldeutigen und nie gesicherten Begriff von Landschaft an. Zu sehen sind unter anderen Werke von Andrea Eitel, Rosemarie Beißer und Birgit Rehfeld.

Im BBK-Atelierhaus zu sehen: Andrea Eitels „Nebel 1“ Foto: Andrea Eitel

Eröffnung in der Galerie Andreas Henn

Eben ist für das Kunstmuseum Stuttgart Reinhold Nägeles „Nächtliche Königstraße“ gesichert worden. Künstlerisch noch spektakulärer ist Nägeles „Stuttgart bei Nacht“ von 1938. Und doch ist Reinhold Nägeles Blick vom Kriegsberg auf die Stadt nur einer der Höhepunkte der diesjährigen Weihnachtsausstellung der Galerie Andreas Henn in Stuttgart (Wagenburgstraße 4). Spektakulär ist auch Gustav Schopfs „Große rote Lok“ von 1928, zudem lockt etwa ein feines Pastell von Walter Wörn. Eröffnet wird die Ausstellung an diesem Samstag von 11 bis 18 Uhr.

Unsere Empfehlung für Sie

Bedeutender Ankauf fürs Kunstmuseum: Nach viel Unsicherheit – Kunstwerk „Nächtliche Königstraße“ bleibt in Stuttgart

Bedeutender Ankauf fürs Kunstmuseum Nach viel Unsicherheit – Kunstwerk „Nächtliche Königstraße“ bleibt in Stuttgart

Ein Publikumsliebling im Kunstmuseum Stuttgart? Ist Reinhold Nägeles Bild „Königstraße bei Nacht“ absolut. Nun ist klar: Ein Verkauf der Dauerleihgabe ist abgewendet.

Neue Ausstellung in der Exo Gallery

Auf den Dialog der Bilder von Eberhard Bitter und der „skulpturalen Gefäße“ von Marina Wittemann setzt die Exo Gallery in Stuttgart (Silberburgstraße 145a). „Encounters. Matter and Meaning“ überschreibt Ilona Keilich die am Freitag eröffnete Schau zur Frage, „wie Begegnungen – zwischen Menschen, Emotionen und Bedeutungsebenen – Gestalt annehmen können“.

