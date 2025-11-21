Kunsttipps für Stuttgart So spektakulär ist „Stuttgart bei Nacht“
Internationale Gegenwartskunst in Kunsthallen-Qualität bot die Galerie Hauff in Stuttgart immer wieder. Jetzt ist Schluss. Was dagegen startet? Steht in unseren Tipps.
Abschiede, überraschende Ortswechsel und ganz unterschiedliche Ausstellungseröffnungen – hier sind unsere Tipps für den Kunststandort Stuttgart.