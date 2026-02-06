Kunsttipps für Stuttgart: Wie wird man mit 89 ein Star? Frag nach bei Vera Mercer

Noch bis 8. Februar richten sich alle Augen auf die Kunstmesse Art Karlsruhe? Hier sind unsere Tipps für Stuttgart.

Vera Mercer in der Leica-Galerie Kann man, immer bekannt, mit 89 noch zum Star werden? Vera Mercer staunt erfreut über die aktuelle Begeisterung für ihr Werk. Am Donnerstag noch auf der Kunstmesse Art Karlsruhe am Stand der Stuttgarter Galerie Schlichtenmaier umlagert, war sie am Freitag zur Eröffnung ihrer Schau „Vera Mercer | Still. Leben“ in der Leica-Galerie Stuttgart (Calwer Straße 41) zu Gast. Von diesem Samstag an ist die Schau bis zum 18. April geöffnet – am 7. Februar von 10 bis 18 Uhr. Gefeiert wird die in Omaha und Paris lebende Fotokünstlerin für ihre aktuell am Schlichtenmaier-Stammsitz Schloss Dätzingen zu sehenden Stillleben, in der Leica-Galerie gilt der Blick den Porträts des Freundeskreises um ihren ersten Mann Daniel Spoerri und schwarz-weiß gehaltenen Stillleben.

Von 7. Februar an in der Leica Galerie Stuttgart: Fotos von Vera Mercer – hier Marce Duchamp Anfang der 1960er Jahre in seinem Studio Foto: Vera Mercer

Elke aus dem Moores „Erschöpfung“

Neues von Elke aus dem Moore: 2022 überraschend als Direktorin der Künstlerfördereinrichtung Akademie Schloss Solitude in Stuttgart zurückgetreten, ist Elke aus dem Moore weiter international aktiv. Gemeinsam mit Liedeke Plate hat sie diese Woche das digitale Magazin APRIA Journal #7 präsentiert. Dessen Titel „Exhaustion“, Erschöpfung, zielt auf die entlang wirtschaftlicher Verhältnisse und Abhängigkeiten ungleichmäßige Verteilung von Erschöpfung. In den 16 Beiträgen wird entsprechend auch die Frage gestellt, welche Zukunft Museen und andere Einrichtungen der Präsentation von Kunst (noch) haben.

Susa Reinhardt in der Oberwelt

Es läuft im ewigen Ausstellungs-Off-Space Oberwelt in Stuttgart (Reinsburgstraße 93). Auf Frank Aumüllers Fotos bewusster Beiläufigkeit bereitet man nun eine Schau zur Bildwelt der Malerin Susa Reinhardt vor. In den 1990er Jahren Teil des Kollektivs 3K-NH, das mit Michel Majerus, Wawrzyniec Tokarski und Stefan Jung eine Ästhetik konzeptuell begründeten „new-pop“ zu entwickeln versuchte, stellt Susa Reinhardt in der Oberwelt nun ihre Landschaftsbilder vor. Nicht verpassen – Eröffnung ist am Freitag, 13. Februar, um 19 Uhr.

In der Oberweltvon 13. Februar an zu sehen: Bilder von Susa Reinhardt Foto: Susa Reinhardt

Kunstverein Neuhausen im Kunstbezirk

Ein Projekt des ambitionierten Kunstvereins Neuhausen hat man gerne in seinen Räumen – dies gilt von diesem Samstag, 7. Februar (15 bis 19 Uhr), an auch für den Ausstellungsraum Kunstbezirk in Stuttgart (Gustav-Siegle-Haus). Am Freitag eröffnet, beschäftigen sich zehn Künstlerinnen und Künstler mit der Idee des Erzählens und thematisieren so auf ihre Weise die Frage nach dem, was inmitten digitaler Flüchtigkeit bleibt.