Kunsttipps für Stuttgart Wie wird man mit 89 ein Star? Frag nach bei Vera Mercer

1
Vera Mercer – während eines Gesprächs für Jens Peppers Reihe „Photo Chat“ Foto: Photo Chat

Die Fotokünstlerin Vera Mercer zeigt sich ewig jung, Elke aus dem Moore bleibt diskussionsfreudig und Susa Reinhardt farbstark. Hier sind unsere Kunsttipps.

Noch bis 8. Februar richten sich alle Augen auf die Kunstmesse Art Karlsruhe? Hier sind unsere Tipps für Stuttgart.

 

Vera Mercer in der Leica-Galerie

Kann man, immer bekannt, mit 89 noch zum Star werden? Vera Mercer staunt erfreut über die aktuelle Begeisterung für ihr Werk. Am Donnerstag noch auf der Kunstmesse Art Karlsruhe am Stand der Stuttgarter Galerie Schlichtenmaier umlagert, war sie am Freitag zur Eröffnung ihrer Schau „Vera Mercer | Still. Leben“ in der Leica-Galerie Stuttgart (Calwer Straße 41) zu Gast. Von diesem Samstag an ist die Schau bis zum 18. April geöffnet – am 7. Februar von 10 bis 18 Uhr. Gefeiert wird die in Omaha und Paris lebende Fotokünstlerin für ihre aktuell am Schlichtenmaier-Stammsitz Schloss Dätzingen zu sehenden Stillleben, in der Leica-Galerie gilt der Blick den Porträts des Freundeskreises um ihren ersten Mann Daniel Spoerri und schwarz-weiß gehaltenen Stillleben.

Von 7. Februar an in der Leica Galerie Stuttgart: Fotos von Vera Mercer – hier Marce Duchamp Anfang der 1960er Jahre in seinem Studio Foto: Vera Mercer

Elke aus dem Moores „Erschöpfung“

Neues von Elke aus dem Moore: 2022 überraschend als Direktorin der Künstlerfördereinrichtung Akademie Schloss Solitude in Stuttgart zurückgetreten, ist Elke aus dem Moore weiter international aktiv. Gemeinsam mit Liedeke Plate hat sie diese Woche das digitale Magazin APRIA Journal #7 präsentiert. Dessen Titel „Exhaustion“, Erschöpfung, zielt auf die entlang wirtschaftlicher Verhältnisse und Abhängigkeiten ungleichmäßige Verteilung von Erschöpfung. In den 16 Beiträgen wird entsprechend auch die Frage gestellt, welche Zukunft Museen und andere Einrichtungen der Präsentation von Kunst (noch) haben.

Susa Reinhardt in der Oberwelt

Es läuft im ewigen Ausstellungs-Off-Space Oberwelt in Stuttgart (Reinsburgstraße 93). Auf Frank Aumüllers Fotos bewusster Beiläufigkeit bereitet man nun eine Schau zur Bildwelt der Malerin Susa Reinhardt vor. In den 1990er Jahren Teil des Kollektivs 3K-NH, das mit Michel Majerus, Wawrzyniec Tokarski und Stefan Jung eine Ästhetik konzeptuell begründeten „new-pop“ zu entwickeln versuchte, stellt Susa Reinhardt in der Oberwelt nun ihre Landschaftsbilder vor. Nicht verpassen – Eröffnung ist am Freitag, 13. Februar, um 19 Uhr.

In der Oberweltvon 13. Februar an zu sehen: Bilder von Susa Reinhardt Foto: Susa Reinhardt

Kunstverein Neuhausen im Kunstbezirk

Ein Projekt des ambitionierten Kunstvereins Neuhausen hat man gerne in seinen Räumen – dies gilt von diesem Samstag, 7. Februar (15 bis 19 Uhr), an auch für den Ausstellungsraum Kunstbezirk in Stuttgart (Gustav-Siegle-Haus). Am Freitag eröffnet, beschäftigen sich zehn Künstlerinnen und Künstler mit der Idee des Erzählens und thematisieren so auf ihre Weise die Frage nach dem, was inmitten digitaler Flüchtigkeit bleibt.

Von Nikolai B. Forstbauer
Kunstmesse Art Karlsruhe: Fünf Tipps für den perfekten Kunstgenuss auf der Art Karlsruhe

Kunstmesse Art Karlsruhe Fünf Tipps für den perfekten Kunstgenuss auf der Art Karlsruhe

Als „Entdeckermesse“ lockt die Kunstmesse Art Karlsruhe bis 8. zum Februar in die Karlsruher Messehallen. Wie wird der Besuch zum Genuss? Wir geben Tipps.
Von Nikolai B. Forstbauer
„Heated Rivalry“ bei HBO Max: Was ist dran am Serienhype um Eishockey und schwulen Sex?

„Heated Rivalry“ bei HBO Max Was ist dran am Serienhype um Eishockey und schwulen Sex?

„Heartstopper“ für Fortgeschrittene? „Heated Rivalry“ ist Sportdrama und explizite queere Lovestory in einem. Jetzt startet die Serie in Deutschland bei HBO Max.
Von Gunther Reinhardt
Art Karlsruhe startet: Wo die Unterhosen an der Wand hängen

Art Karlsruhe startet Wo die Unterhosen an der Wand hängen

Kunst kann Spaß machen – das beweist die Art Karlsruhe. Warum läuft die baden-württembergische Kunstmesse so gut, während andere aufgeben?
Von Adrienne Braun
Kunstmesse Art Karlsruhe: Was zeigen Stuttgarter Galerien auf der Kunstmesse Art Karlsruhe?

Kunstmesse Art Karlsruhe Was zeigen Stuttgarter Galerien auf der Kunstmesse Art Karlsruhe?

Wie macht man auf einer Kunstmesse mit 180 Galerien aus 18 Ländern auf sich aufmerksam? Zehn Stuttgarter Galerien wollen in besonderer Weise punkten.
Von Nikolai B. Forstbauer
70 Jahre Stuttgarter Fernsehturm: Die graue Eminenz – Stuttgarts Turm als architektonische Meisterleistung

70 Jahre Stuttgarter Fernsehturm Die graue Eminenz – Stuttgarts Turm als architektonische Meisterleistung

Der Fernsehturm in Stuttgart ist ein ganz besonderes Bauwerk – auch dank seiner architektonischen Qualität und der Beharrlichkeit eines Ästheten wie Erwin Heinle.
Von Tomo Pavlovic
Konzert in der Liederhalle: „Das war’s für mich!“ So war die Abschiedsshow von Michelle in Stuttgart

Konzert in der Liederhalle „Das war’s für mich!“ So war die Abschiedsshow von Michelle in Stuttgart

Zwei Stunden Musik und ein ausverkaufter Saal: Die Schlagersängerin Michelle hat sich am Dienstagabend in der Liederhalle in Stuttgart von ihren Fans verabschiedet.
Von Thomas Morawitzky
Lese-Tipps: 11 Bücher, auf die man sich im Frühjahr 2026 freuen kann

Lese-Tipps 11 Bücher, auf die man sich im Frühjahr 2026 freuen kann

Die Tage werden länger, aus den Neuerscheinungen der Saison haben wir elf Titel ausgewählt, um sie zu füllen.
Von Stefan Kister
Neue Musik im Theaterhaus: „Kann Eclat überleben, Frau Fischer?“

Neue Musik im Theaterhaus „Kann Eclat überleben, Frau Fischer?“

An diesem Mittwoch beginnt das Stuttgarter Eclat-Festival für Neue Musik. Aber kann es trotz schwerer Kürzungen durch die Stadt noch lang überleben? Die Festivalchefin im Interview
Von Susanne Benda
Tübingen: Kultur 2026: Vom antiken Tempel bis zu Lars Eidinger

Tübingen: Kultur 2026 Vom antiken Tempel bis zu Lars Eidinger

Tübingen hat viel vor 2026, weil die Universität Geburtstag feiert. Aber auch die Kulturinstitutionen haben einiges zu bieten in den nächsten Monaten.
Von Adrienne Braun
 
 