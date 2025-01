Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat mittlerweile eine Anwaltskanzlei für die Aufarbeitung der Missstände am Stuttgarter Kunstturnforum engagiert. Nun äußert sich erstmals auch der Geschäftsführer des Schwäbischen Turnerbundes (STB).

Dirk Preiß 21.01.2025 - 17:00 Uhr

Es ist still im Kunstturnforum (KTF) an diesem Dienstagmittag. Keine Turnerinnen, die Leben in die Halle bringen, kaum Turner, vereinzelt nur Trainer und Mitarbeiter. Aber: Es ist ja auch Mittagspause. Ansonsten läuft der Betrieb am Stützpunkt in Stuttgart-Bad Cannstatt recht normal. Wobei sich das „normal“ derzeit deutlich anders anfühlt als noch vor wenigen Wochen.