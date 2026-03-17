Kunstturnforum: US-Trainerin geht – der Turnstandort Stuttgart kommt nicht zur Ruhe

Mit großen Hoffnungen hatte der Deutsche Turner-Bund (DTB) einst die Zusammenarbeit mit Aimee Boorman begonnen. Die US-Amerikanerin, immerhin einst Coach von Superstar Simone Biles, sollte am skandalumwitterten Kunstturnforum (KTF) in Stuttgart wieder Ruhe in die Trainingsarbeit bringen, die verheißungsvollen Talente wie Helen Kevric und Marlene Gotthardt vollends in Richtung Weltspitze entwickeln. Boorman war zunächst übergangsweise in Stuttgart, dann wurde die Zusammenarbeit bis 2028 beschlossen. Die nun überraschend und sofort endet.