Das Benefiz-Event des Kunstvereins findet erneut im Co-Working-Space in Fellbach-Schmiden statt. Es gibt Synthiepop ohne Keyboard und lustige Lieder wie „Ich wünsch dir Fußpilz“.

Einen Handstand wenigstens ein paar Sekunden in der Senkrechten zu halten, das gehört allenfalls für Sport-Leistungskursler zu den Basisfähigkeiten. Einen Handstand auf einem Drei-Meter-Sprungbrett hinzulegen, und das auch noch vor einer versammelten Festgemeinschaft – das hat in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) bisher nur einer vorgemacht.

Es war der langjährige Vorsitzende des Fellbacher Kunstvereins, Knut Matzen, der im September 2013 bei der Eröffnungsfeier des neuen, 45 Millionen Euro teuren F3-Kombibads das vorgesehene Protokoll ignorierte, sich auf dem Turm kopfüber in Position brachte und dann nach zehn Sekunden ins Wasser stürzen ließ. Der Fellbacher Fotograf Peter Hartung hielt geistesgegenwärtig Matzens spektakulären Handstand im Hallenbad für die Ewigkeit fest.

Statt aufs Kunststückle geht’s mittlerweile in den Glaskubus

In Erinnerung an den Tierarzt (und Kunstturner) Knut Matzen, der im Dezember 2021 nach einer Krebserkrankung im Alter von 80 Jahren starb, organisiert der Kunstverein Fellbach seit 2022 eine Gedenk- und Benefizveranstaltung unter dem Titel „Turmspringer“.

In den ersten beiden Jahren war das nicht weit vom F3-Bad entfernt gelegene Kunststückle des Vereins Schauplatz der Veranstaltung gewesen. Doch angesichts der Wetterkapriolen unter freiem Himmel zog man dann im vergangenen Jahr um in den Digital Co-Working-Space, einem architektonisch gelungenen Glaskubus nahe der Stauferstraße. Die Inhaberin Caroline Birkle überlässt dem Verein das Gebäude kostenlos.

Erneut verzichten beim anstehenden „Turmspringer“-Event an diesem Samstag, 8. November, die auftretenden Künstler auf ihre Gagen. Der Kunstverein Fellbach bittet seine Gäste um ein Eintrittsgeld von 15 Euro, welches automatisch einer Spende entspricht.

„In diesem Jahr gehen die gesammelten Gelder jeweils zur Hälfte an den Tafelladen in Fellbach und den Förderverein Seniorenbegegnungsstätten, Trägerverein ist das Forum Fellbach“, erläutert Bob Kachler vom Organisationsteam. Allein am Abend sind 30 Helferinnen und Helfer des Kunstvereins vor Ort; für die Tombola haben Unterstützter rund 300 Preise gestiftet, zahlreiche Sponsoren helfen bei der Realisierung.

Connect ist eine Nachwuchsband aus Stuttgart

Versprochen wird erneut eine „kunterbunte Wundertüte“, so die Schlagzeile unserer Zeitung über das Event 2024. Nach der Begrüßung durch Fellbachs Ersten Bürgermeister Johannes Berner betritt eine aus Schülern bestehende Stuttgarter Nachwuchsband die Bühne, die sich kürzlich von Epic Groovers in Connect umbenannt hat.

Karl Mono hat eigenes deutschsprachiges Liedgut im Gepäck und bedient zudem Gitarre, Schlagzeug oder den Synthesizer. Das Duo Jasmin & Axl, neuerdings auch mit dem Musikkabarett „Wie das Leben so klingt“ unterwegs, regt durch Songs wie „Ich wünsch dir Fußpilz“ oder „Uups, die Tür ist zu“ zum Mitsingen an.

Der Rock’n’Roll Diktator wird angekündigt als „Liedermacher mit Humor“ und behandelt in seinen Songs unkonventionelle Themen wie „Liebe, Tod und Barfußparks“.

Eine Britin mit 15 Jahren Kehrwochendienst

Die Band Rewind, besetzt mit etlichen Fellbacher Akteuren, spielt die Hits des 80er Synthiepops – allerdings ohne Synthesizer. Und Gastgeberin Caroline Birkle berichtet in ihrer Stand Up Comedy, wie sie sich als Frau mit britischen Wurzeln zwischen Spätzle und schwäbischer Sparsamkeit samt 15 Jahren Kehrwochendiensten zurechtfindet.

Mit dem Einlass am Samstag, 8. November, um 18 Uhr beginnen der Kunsthandwerkermarkt und die Tombola. Das Musikprogramm startet um 19 Uhr. Der Digital Co-Working Space befindet sich in der Blumenstraße 47 im Industriegebiet Fellbach-Schmiden.