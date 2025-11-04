Das Benefiz-Event des Kunstvereins findet erneut im Co-Working-Space in Fellbach-Schmiden statt. Es gibt Synthiepop ohne Keyboard und lustige Lieder wie „Ich wünsch dir Fußpilz“.
04.11.2025 - 16:00 Uhr
Einen Handstand wenigstens ein paar Sekunden in der Senkrechten zu halten, das gehört allenfalls für Sport-Leistungskursler zu den Basisfähigkeiten. Einen Handstand auf einem Drei-Meter-Sprungbrett hinzulegen, und das auch noch vor einer versammelten Festgemeinschaft – das hat in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) bisher nur einer vorgemacht.