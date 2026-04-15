Als Künstlerin hat Anna Hafner schon viele Materialien und Stoffe verwendet. Derzeit malt sie leidenschaftlich gern mit Ölkreide. „Ich habe die leuchtenden Farben für mich entdeckt“, sagt die Weilimdorferin. Lange Zeit hätten Formen sie fasziniert. Sie verspüre immer wieder Lust, sich künstlerisch zu betätigen. „Ich habe die Kunst immer so gelebt, wie es mich interessiert hat“, sagt Anna Hafner. Dabei hat sie sich nie beirren oder von Hürden abschrecken lassen. Auch nicht vom Alter. Dass sie im Sommer 96 Jahre alt wird, merkt man ihr nicht an. „Ich bin kreativ und habe ständig neue Ideen“, sagt die zierliche Frau.