Beim Tag der offenen Tür des Kunstvereins Wagenhalle erleben Besucher die Ateliers live. Für die Künstler ist es eine Gelegenheit, Herausforderungen zu benennen.
12.10.2025 - 15:49 Uhr
Wenn der Kunstverein Wagenhalle zum Tag des offenen Ateliers lädt, lassen sich Kunstliebende in Stuttgart nicht zweimal bitten und pilgern zum Nordbahnhof. Am Samstag und Sonntag war es so weit: Wo sonst Kunst hinter verschlossenen Türen entsteht, gab es Musik, Workshops, viele neugierige Blicke und angeregte Gespräche.