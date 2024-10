Taylor Swift mit Graffiti in Gelsenkirchen verewigt

Kunstwerk in „Swiftkirchen“

Im Juli war die US-Sängerin für drei Konzerte in Gelsenkirchen. Ein heimischer Künstler hat den Superstar jetzt in Überlebensgröße in der Altstadt verewigt.

red/dpa 15.10.2024 - 07:45 Uhr

Taylor Swift ist zurück in Gelsenkirchen: Die Pop- und Country-Sängerin gibt zwar vorerst kein weiteres Konzert, dafür ist sie als riesiges Graffiti an einer Hausfassade in der Altstadt verewigt worden. Der Gelsenkirchener Künstler Beni Veltum hat das überlebensgroße Bildnis des Superstars gemeinsam mit seinem Kollegen Levin Tomala an die Wand gesprüht. Über das Kunstwerk hatten zuvor mehrere Medien berichtet.