Auf eine Spurensuche zu den Hintergründen der weithin bekannten Skulptur in Ludwigsburg kann man sich bei einer Veranstaltung am 7. Mai geben.

Andreas Hennings 05.05.2025 - 15:00 Uhr

In der regelmäßig stattfindenden Veranstaltung „Museumspause“ im Ludwigsburg Museum widmet sich Clair Bötschi, Referent für Kunst im öffentlichen Raum, am Mittwoch, 7. Mai, ab 12.30 Uhr der Schlangenskulptur von Auke de Vries an der Sternkreuzung in Ludwigsburg. Das kündigt die Stadtverwaltung an.