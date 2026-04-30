Die riesigen Werke des kantigen Charakterkopfs prägen den Kreis Böblingen. Lutz Ackermann hat sein Schaffen beendet, wir zeigen seine gigantischen Skulpturen.
30.04.2026 - 13:52 Uhr
Mit seinen gigantischen Skultpuren hat der Künstler Lutz Ackermann den Kreis Böblingen geprägt. Die riesigen Bauernkriegs-Sicheln in Böblingen, das Sculptoura-Quadrat bei Altdorf oder die verkreuzten Gestänge am Ehninger Steinbruch – am Werk von Lutz Ackermann lässt sich nicht einfach vorbeigehen. Es hinterlässt Eindruck.