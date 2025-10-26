Zehntausende Menschen sind im Konflikt zwischen PKK und türkischer Regierung ums Leben gekommen. Seit einigen Monaten läuft ein Friedensprozess. Nun kündigt die PKK einen weiteren Schritt an.

dpa 26.10.2025 - 09:34 Uhr

Ankara/Erbil - Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat angekündigt, ihre Kämpfer aus der Türkei zurückzuziehen. Der Schritt erfolgt im Rahmen eines Friedensprozesses mit der türkischen Regierung - die PKK hatte bereits im Juli symbolisch ihre Waffen niedergelegt. In einer auf der PKK-nahen Nachrichtenseite ANF veröffentlichten Erklärung hieß es, man werde Kämpfer in die "Medienverteidigungsgebiete" abziehen. Der Begriff wird häufig für die Beschreibung der Gebiete im Nordirak verwendet - in den nordirakischen Kandilbergen liegt das Hauptquartier der PKK.