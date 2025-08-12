Weil die Ende Juli gescheiterte Abstimmung über den Lärmaktionsplan nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht, wird das strittige Thema am Donnerstag neu aufgerollt.
12.08.2025 - 16:00 Uhr
Weil es zu laut ist in der Stadt, müssen die Schorndorfer Stadträte mitten in den Sommerferien nachsitzen. Trotz der Urlaubszeit hat Oberbürgermeister Bernd Hornikel die Bürgervertreter für die Wiederholung einer fehlgeschlagenen Abstimmung einbestellt – weil die kurz vor der Sommerpause gefassten Beschlüsse zum Lärmaktionsplan die gesetzlichen Vorschriften missachten und deshalb rechtswidrig sind.