Der Kreis Freudenstadt muss sparen, aber wo anfangen? Vielleicht bei sich selbst, dachte der neue Landrat Andreas Junt. Doch der Kreistag hat ihn zurückgepfiffen.
13.11.2025 - 14:19 Uhr
Einfach mal weniger statt mehr Lohn fordern – das dürfte vermutlich bei jedem Chef viel Verwirrung stiften. Und dann zu Misstrauen führen: Will sich der neue Mitarbeiter womöglich nicht so recht ins Zeug legen? So ähnlich ist es jetzt Andreas Junt ergangen, dem neuen parteilosen Landrat des Landkreises Freudenstadt. Ende Juli war er gewählt worden, Anfang Oktober hatte er seinen Dienst angetreten, jetzt kassierte er im Kreistag seine erste Abstimmungsniederlage.