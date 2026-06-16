Schäfchen zählen soll beruhigen. Schäfchen retten, kann dagegen ganz schön aufregend sein, hat die Feuerwehr in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) bei einer Übung festgestellt.
16.06.2026 - 05:00 Uhr
Größenwahnsinnige Katzen von hohen Bäumen zu holen, gehört schon fast zum Alltag bei den Feuerwehren. Auch ungewöhnlichere Fälle der Tierrettung gibt es immer wieder. So haben die Floriansjünger im Landkreis, wie wir berichteten, kürzlich einen Vogel aus dem Netz eines Trampolins befreit, eine aus dem Nest gefallene Baby-Eule eingesammelt und einen Skorpion aus einem Kinderzimmer geholt.