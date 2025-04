Polizisten haben in Erfurt einen Autofahrer gestoppt, der einen im Fahrzeug fliegenden Papagei als Co-Piloten dabei hatte. Das Duo musste seinen Ausflug ohne Auto fortsetzen.

AFP/red 02.04.2025 - 13:42 Uhr

Kurioses Duo hinterm Steuer: In Erfurt hat die Polizei einen Fahrer mit fliegendem Papagei im Auto angehalten. Ein Drogenvortest bei dem 35-Jährigen war positiv, wie die Beamten in der thüringischen Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilten. Demnach wurde der Mann am Montagnachmittag angehalten. Der Papagei hatte im Innenraum des Autos „seinen persönlichen Luftraum“.