Kistenweise Post vom Finanzamt: In Schleswig-Holstein beantragt ein Steuerzahler einen Elster-Zugang. Und gerät beim Finanzamt in eine Art Zeitschleife.

dpa 05.11.2024 - 19:08 Uhr

Quickborn - Ein Mann hat einen Brief in 1.700-facher Ausfertigung vom Finanzamt bekommen. Sein Antrag auf einen sogenannten Elster-Zugang war am Wochenende der Zeitumstellung Ende Oktober erfolgt, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte. "Der Antrag beziehungsweise der daraus resultierende Zugangsbrief ist durch einen technischen Fehler, ausgelöst durch die zeitgleiche Zeitumstellung quasi in eine "Zeitschleife" geraten." Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" über den Fall berichtet.