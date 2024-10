Mehrfach sind Nutzer von Leihfahrzeugen am Bürgerbüro in Stuttgart-Ost eine Treppe heruntergefahren. Ein Fahrer hat sogar so viel Schwung genommen, dass er es bis zum Gehweg in der Schönbühlstraße geschafft hat.

Sebastian Steegmüller 10.10.2024 - 11:44 Uhr

Polizeibeamte des Reviers 5 und Mitarbeiter des Stadtmobils haben am Mittwochabend nicht schlecht gestaunt, als sie auf die Treppe am Bürgerbüro Ost blickten. Bereits zum dritten Mal in den vergangenen Wochen ist dort ein Autofahrer mit einem Mietwagen aus dem Hinterhof in Richtung Schönbühlstraße falsch abgebogen.