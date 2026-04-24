Kuriose Versteigerung Ein Stück Handball-Geschichte fürs Wohnzimmer
Die Handballer der Spielgemeinschaft Böblingen-Sindelfingen verwandeln den alten Linoleumboden der Murkenbachhalle in Erinnerungsstücke. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit.
Die Handballer der Spielgemeinschaft Böblingen-Sindelfingen verwandeln den alten Linoleumboden der Murkenbachhalle in Erinnerungsstücke. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit.
Wenn an diesem Samstag, 25. April, die HSG Böblingen-Sindelfingen zu ihrem Heimspieltag in die Murkenbachhalle einlädt, wartet auf die Fans eine besondere Aktion: Die Handballer verkaufen Stücke des originalen Hallenbodens – und damit ein Stück greifbare Vereinsgeschichte.