Vom Gelände einer Logistikfirma in Beihingen (Kreis Ludwigsburg) wurden zwei Auflieger mit wertvoller Ladung gestohlen. Zumindest die Auflieger tauchten später wieder auf.

Julia Amrhein 14.11.2025 - 09:00 Uhr

Diebe haben bereits am vergangenen Wochenende in Freiberg wahrlich „fette Beute“ gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden vom Gelände einer Logistikfirma in der Murrer Straße in Beihingen zwei Sattelzug-Auflieger mitsamt Ladung gestohlen. Freitag gegen 16.20 Uhr war noch alles in bester Ordnung, der Diebstahl fiel dann am Samstagmorgen gegen 7 Uhr auf.