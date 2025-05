18.05.2025 - 13:00 Uhr , aktualisiert am 19.05.2025 - 15:07 Uhr

Männer brechen in Büro ein – Tochter des Inhabers erkennt sie wieder

Zwei Männer brechen in ein Büro in Stuttgart-Feuerbach ein. Dabei machen sie die Rechnung ohne die Tochter des Inhabers.

Nina Scheffel 18.05.2025 - 13:00 Uhr

Zwei Männer sind am Samstag offenbar in ein Büro in Stuttgart-Feuerbach eingebrochen. Die Polizei konnte die Männer dank eines Hinweises der Tochter des Inhabers schließlich verhaften.