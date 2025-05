Tierischer Einsatz am Samstagmorgen in Fellbach: Die Feuerwehr musste anrücken, weil eine neugierige Katze sich in einem gekippten Fenster verkeilte.

Frank Rodenhausen 31.05.2025 - 13:26 Uhr

Ein tierischer Einsatz am Samstagmorgen: Die Fellbacher Feuerwehr ist in aller Frühe zu einem Einsatz der Kategorie „Tier in Not“ in die Wilhelmstraße gerufen worden. Eine Hauskatze hatte dort offenbar ihrem Freiheitsdrang nachgegeben – und dabei den Überblick verloren.