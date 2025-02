Thomas Frebel aus dem Noma Aus dem Schwarzwald ins beste Restaurant der Welt

Die Gastronomie schreibt wunderbare Geschichten. Eine davon ist die von Thomas Frebel: Vom Jungkoch im Bareiss in Baiersbronn zum kulinarischen Direktor des weltberühmten Noma in Kopenhagen. Von einem, der auszog, die Welt zu erschmecken, der von 25 Euro am Tag leben kann und weiß, wie es um die Zukunft des Nomas steht.