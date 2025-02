Bundestagswahl 2025 „Bündnis C“ – die Nachfolger der Bibeltreuen Christen

Als einzige der 16 im Südwesten wählbaren Parteien tritt „Bündnis C – Christen für Deutschland“ nur in Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl 2025 an. Warum das so ist und was es mit der Partei auf sich hat.